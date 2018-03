Securitatea și calitatea mediului de muncă, condiții de microclimat la locul de muncă din birouri

Referitor la Securitatea si sanatatea in munca, un aspect reclamat destul de frecvent este acela al reglementarii calitatii mediului de munca. Sunt persoane care lucreaza in birouri aglomerate, inghesuite, in care lipsesc ventilatia si lumina naturala.

Care sunt normele care reglementeaza parametrii de mediu (ventilatie/ nivel de oxigen, iluminat etc.) in spatiile de birouri?

Calitatea mediului de munca este legiferata prin HG nr. 1091/ 2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, care mentioneaza in anexa 1:

6. Ventilatia locurilor de munca in spatii inchise

6.1. La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

6.2. Daca se utilizeaz a instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara intarziere.

7.Temperatura in incaperi

.......................

