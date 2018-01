Cărțile de dragoste care n-ar trebui să lipsească de pe noptieră

Iubirea a fost mereu un subiect central în literatură. Poate că nu se mai scriu cărți de dragoste ca pe vremuri, însă poveștile de iubire contemporane sunt la mare căutare. Chiar și celebra Sandra Brown încă se mai găsește pe rafturile librăriilor. Dragostea este prezentată sub multe forme în literatura contemporană iar iubirile interzise, suspansul și despărțirile nu lipsesc din astfel de cărți. Pentru acest top, am ales noutățile anului 2017.

Îmi pare rău, sunt așteptată – Agnes Martin-Lugand

Frumoasa Yael trăiește doar pentru munca ei la o renumită agenție unde este interpretă. Viața ei înseamnă doar întâlniri și cine de afaceri. Nu pleacă în vacanțe, se gândește numai la ce are de făcut pentru muncă, nu renunță la ținuta ei office și nici la pantofii cu toc. Își vede rar familia și nici cu prietenii nu se întâlnește prea des. Viața ei se schimbă radical când îl întâlnește pe Marc, cel mai bun prieten al ei din studenție. Yael este ajunsă în urmă de trecut și descoperă că nu poate avea parte de fericire și de succes pe plan personal în același timp. Agnes Martin-Lugand a fost psiholog timp de șase ani înainte să se apuce de scris. Romanul ei de debut “Oamenii fericiți citesc și beau cafea” a fost publicat în regim propriu, pe o platformă online. A prins rapid la public iar editurile au început să fie interesate de scrierile ei. Cărțile lui Agnes Martin-Lugand s-au vândut în Franța în peste 2 milioane de exemplare iar producătorii de la Hollywood au cumpărat drepturile de ecranizare. “Cred că nu ne oprim niciodată din a ne construi propria fericire. E un proces neîntrerupt. Yael poate să se schimbe, are dreptul ca, la un moment dat, să aleagă altă cale. Până la urmă, putem avea mai multe vieți.”, spune autoarea despre roman.

Femeia cu Părul Roșu – Orhan Pamuk

“Aceasta este o carte a paradoxurilor, cu simplitatea și dificultățile ei, cu seninătățile și grosolăniile ei. Totul are rezonanță, totul are înțelesuri.”, scrie The Washington Post despre “Femeia cu Părul Roșu”. Despre Orhan Pamuk se spune că este un autor greu de citit, însă cu siguranță este foarte captivant în analizele sale profunde. Romanul “Femeia cu Părul Roșu” are ca idee centrală prima noapte de dragoste a unui tânăr. Oare prima experiență erotică poate să ne hotărască întreaga viață? Sau destinul ne este trasat doar de forța istoriei și a legendelor? Sunt doar câteva întrebări pe care Pamuk le ridică în acest roman. Orhan Pamuk a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 2006, fiind unul dintre cei mai renumiți scriitori turci contemporani. Operele sale au fost traduse în peste 40 de limbi și publicate în peste 100 de țări. Revista americană „Time” l-a inclus în anul 2006 pe lista celor mai influenți 100 de oameni din lume.

În căutarea unui destin – Jojo Moyes

Jojo Moyes este renumită pentru celebrul roman “Înainte să te cunosc” care a fost ecranizat și într-un film de succes. Cartea “În căutarea unui destin” prezintă călătoria fascinantă a 650 de mirese care în 1946 pleacă din Australia spre Anglia pentru a-și întâlni bărbații cu care s-au căsătorit pe timpul războiului. Se așteptau să fie transportate cu un vas luxos de croazieră, însă se trezesc la bordul unui portavion alături de o mie de bărbați. Vechile iubiri și promisiuni se transformă în amintiri îndepărtate, iar tensiunea ajunge la limită. Călătoria este plină de evenimente nedorite. Unele află că au rămas văduve, altele primesc telegrame prin care li se spune să nu mai vină, că sunt nedorite. Una dintre mirese, Frances Mackenzie, descoperă că uneori călătoria este mai importantă decât destinația.

Dacă te-aș găsi – Gayle Forman

Mia și Adam au trăit o pasională poveste de dragoste la vârsta de 17 ani. Viața îi separă iar peste câțiva ani cei doi locuiesc departe unul de celălat, au cariere înfloritoare, însă nu au uitat niciodată iubirea arzătoare de la 17 ani. Soarta îi aduce împreună pentru o noapte la New York și cei descoperă bucuria de a fi din nou unul lângă celălalt. “Dacă te-aș găsi” este o poveste sfâșietoare de dragoste, despre regăsire și despre alegeri imposibile. Romanul este continuare romanului “Dacă aș rămâne” care spune povestea dintre Mia și Adam de la 17 ani. ”Dacă te-aș găsi este un roman perfect! Poate chiar mai bun decât Dacă aș rămâne. Povestea se leagă și conduce spre finalul care oferă răspunsuri la multe întrebari.“, scriu cei de la The Guardian despre cartea lui Gayle Forman.

Ecouri din strada Scoția – Samantha Young

Shannon MacLeod a ales mereu bărbații nepotriviți pentru ea și a trecut dintr-o relație toxică în alta. Când a ajuns la o limită, Shannon a decis să stea departe din calea bărbaților și să-și trăiască viața cum știe mai bine. Cole Walker își face apariția în viața ei și este exact genul de bărbat pe care trebuie să-l evite. Arătos, tatuat, fermecător și arogant dar exteriorul său dur ascunde un om bun care vrea să-și găsească aleasa. Cole este hotărât să o facă pe Shannon să aibă încredere în el, să o scoată din singurătatea ei și să-i cucerească inima. Pasiunea dintre ei se aprinde fulgerător când Shannon își deschide sufletul în fața lui Cole, însă trecutul ei o prinde din urmă și riscă să-i despartă pe cei doi pe veci. “Personaje fermecătoare, dialoguri spirituale, scene fierbinți și lucruri din viața reală – e un roman pe care-l vei devora. Samantha Young e o autoare de neratat!”, scriu cei de la Fresh Fiction despre “Ecouri din strada Scoția”.

Confess – Colleen Hoover

Auburn Reed a pierdut tot ce avea mai de preț și este nevoită să o ia de la capăt. Știe exact ce are de făcut și nu-și permite nicio greșeală în noua ei viață. În căutarea unui loc de muncă, Auburn îl întâlnește pe Owen Gentry, un artist misterios care deține atelierul unde tânăra vrea să se angajeze. Auburn dă frâu liber sentimentelor, dar află destul de repede că Own ascunde un secret teribil. Trecutul lui pătat amenință să distrugă tot, iar Auburn este hotărâtă să-l îndepărteze pe bărbat. Pentru a salva dragostea lor, Owen trebuie să-și mărturisească secretul, dar adevărul va avea consecințe mult mai grave decât însăși fapta. Colleen Hoover își poartă cititorii printr-o poveste emoționantă despre dragoste adevărată, familie și legături care nu pot fi nicicând destrămate.

Fericiți pentru totdeauna? – Taylor Jenkins Reid

Lauren și Ryan ajung într-un punct critic cu mariajul lor și iau o decizie surprinzătoare. Cei doi se despart timp de un an în speranța că se vor îndrăgosti din nou. Un an și o singură regulă: să nu ia legătura unul cu celălalt. În afară de acest contact, totul este permis. Lauren pornește într-o călătorie de autocunoaștere și descoperă că prietenii și familia au idei diferite despre căsătorie. Provocările vieții fără Ryan îi schimbă părerile despre monogamie și căsătorie. Ea începe să se întrebe: când ai parte de iubire fără fidelitate și devotament fără casnicie – când iubirea și dorința nu mai sunt legate –, ce apreciezi? Pentru ce ești dispus să lupți?

Amantul – Jodi Ellen Malpas

Ava O’Shea este designer interior și are o carieră de succes. E puțin aiurită, dar foarte frumoasă și elegantă. Noul ei proiect o poartă la Conac unde îl întâlnește pe Jesse Ward, un bărbat atrăgător, infatuat, un pic playboy și foarte bogat. Cu toate acestea, Jesse este deosebit de atent cu Ava. Tânăra tocmai a ieșit dintr-o relație care i-a frânt inima și încearcă să nu cadă în mrejele fermecătorului Jesse, însă dorința nu poate fi ținută prea mult în frâu iar bărbatul o dorește și el la rândul său. Romanul “Amantul” este primul din trilogia cu același nume. Jodi Ellen Malpas este altă autoare care și-a publicat cartea în regim propriu în format e-book și s-a bucurat de un succes imens.

Soția plantatorului de ceai – Dinah Jefferies

Gwendolyn Hooper ajunge în exoticul Ceylon, unde este nerăbdătoare să înceapă o viață nouă ca soție. Acolo este întâmpinată de un soț distant, secretos și mereu ocupat. Gwendolyn descoperă singură plantația de ceai, dar și uși încuiate, rochii vechi și alte semne ale unui trecut necunoscut. După ce tânăra aduce pe lume doi gemeni are șocul vieții ei. Unul este alb, iar al doilea de culoare. Niște amintiri confunze de la o petrecere o pun pe gânduri pe femeie care până la urmă decide să renunțe la fetița de culoare și să nu-i spună soțului ei nimic. Anii trec, iar secretele celor doi soți stau să răbufnească, pentru că și Laurence are un trecut întunecat. Publishers Weekly scrie despre carte că este “O poveste pasionantă, despre mistere, conduite și prejudecăți, care se petrece în Ceylon (Sri Lanka de azi). Jefferies demonstrează că știe să scrie o poveste plină de suspans, în care motivațiile complexe ale personajelor se întâlnesc în chip surprinzător.“

În patru secunde ai pierdut totul – K.A. Tucker

Cain este un tânăr în vârstă de 29 de ani care deține un club de striptease. Principala sa misiune este să le ajute pe tinerele care au avut parte numai de greutăți în viața lor. Lui Cain nu îi este ușor să conducă un club care îi ocupă multe ore peste program, care are un personal cu suficiente probleme emoționale încât să țină ocupat un întreg departament de psihiatrie, și cu poliția mereu pe urmele lui. Tânărul are o regulă de aur: să nu se culce cu angajatele. Când pe ușa clubului apare Charlie Rourke, o tânără în vârstă de 22 de ani, viața lui se va schimba pentru totdeauna. Charlie are nevoie de bani ca să-și facă pierdută urma înainte să fie prea târziu. Caine este tot mai atras de tânăra cu un trecut tulbure.