“Lapte si miere”, de Martisor, la Cartea Romaneasca!

O promotie speciala a lansat recent Editura Cartea Romaneasca, odata cu apropierea primaverii. Astfel, carti precum: “Ghidul relatiei de cuplu”, “Cu mintea mea de femeie”, “Lapte si miere”, “Vaduva neagra”, “Acceleratorul de incarnari” sau “Opera dramatica” a lui Matei Visniec - un buchet de carti ce poate sta foarte bine alaturi de buchetul de flori oferit iubitei/iubitului din “dotare” de 1 si 8 Martie! “Cu cat vom avea mai multi cititori, cu atat mai mult vor fi avantaje la nivel de instructie specializata, dar si numarul consumatorilor de literatura va creste…Faptul ca exista o carte si o cultura romaneasca pe care nu trebuie sa o abandonam si care isi gaseste echivalentul simbolic in insasi fiinta noastra nationala, este si mesajul editurii pe care o conduc”, a spus scriitorul Calin Vlasie, directorul de la Cartea Romaneasca.

Pont de Martisor

Ce trebuie sa faci pentru a intra in posesia unui astfel de chilipir? Sa specifici/mentiunea “ambalare martisor” in formularul de comanda completat corespunzator de la Editura Cartea Romaneasca si alesul/aleasa inimii te va considera un prieten istet, cu o calitate in plus – aplecarea spre literatura si cuvinte frumoase! Cine doreste, poate intregi cadoul cu reducere, cu una din noile aparitii spectaculoase la aceeasi editura: Mircea Cartarescu - “Poeme de amor”, Calin Vlasie - “Opera poetica”, “Supermath – Olympic mathematical marathon”, o “simfonie” a matematicii pentru cei initiate in domeniu! Sau cu un volum cu greutate, cum sunt: “Convorbiri cu Nicolae Manolescu”, autor Daniel Cristea Enache, “Cenaclul de Luni - 40” sau “Arca lui Noe”, de Nicolae Manolescu, toate trei aparute nu demult. Ori carti ale unor autori precum: I. L. Caragiale, Jules Verne, ceva asemenator cu o “calatorie spre centrul inimii” iubitei/iubitului, de Martisor! Editura Cartea Romaneasca este cea mai prestigioasa si mai veche editura romaneasca, fiind infiintata in 1919 prin fuziunea mai multor tipografii si edituri. Pana in 1989 a dominat piata culturala romaneasca publicand peste 5000 de titluri, intr-un tiraj total de peste 10 milioane de exemplare. Din 2017, editura este condusa de scriitorul Calin Vlasie care si-a exprimat intentia de a o aduce la nivelul de altadata. Ii dorim mult succes! Cititori, spor la citit de 1 si 8 Martie!