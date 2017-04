CANNES 2017 Trofeul Palme d'Or acordat la actuala ediţie jubiliară este încrustat cu 167 de diamante

Pentru prima dată, Palme d'Or care va recompensa, la 28 mai, cel mai bun film din selecţia oficială, va fi încrustat cu diamante pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Festivalului de Film de la Cannes 2017, informează marţi AFP citând un anunţ al casei de bijuterii Chopard.



Cele 118 grame de aur pur folosite pentru realizarea acestui trofeu excepţional vor fi încrustate cu 167 de diamante, de 0,694 carate, aplicate pe frunze şi tulpină, potrivit furnizorului oficial al Festivalului.



Începând din 2014, Palme d'Or - simbol al Festivalului de film de la Cannes şi cel mai prestigios premiu al cinematografiei mondiale - se bucură de eticheta recunoscută la nivel internaţional ''Fairmined'' (''minerit echitabil''), ce atestă că aurul este extras etic din Anzii Cordilieri, respectându-se mediul înconjurător şi drepturile minerilor.



Diamantele ce vor face parte din trofeul acordat la cea de-a 70-a ediţie a evenimentului provin de la un furnizor certificat de Responsible Jewellery Council, principala organizaţie internaţională în stabilirea standardelor etice.



Trofeul actual a fost proiectat în 1998 de Caroline Scheufele, co-preşedintă a atelierelor elveţiene Chopard care furnizează elegantul trofeu în valoare de peste 20.000 de euro, în urma unui parteneriat oficial.



Uşor curbată, tija ornată cu 19 frunze sculptate manual, formează la bază o inimă. Trofeul din aur de 18 carate este aşezat pe un soclu de cristal de rocă de 1 kilogram în formă de diamant, întotdeauna unică deoarece natura nu dă niciodată naştere la două cristale identice.



Frunza de palmier este realizată în circa 40 de ore şi implică munca a şapte bijutieri, precizează sursa citată.



Până în 1954, juriul acorda Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film, constând într-o diplomă şi o operă de artă a unui artist la modă.



Primul Palme d'Or, aşezat pe o sculptură din lut, i-a fost acordat în 1955 lui Delbert Mann pentru 'Marty', iar din 1964 se revine la vechea formulă şi Jacques Demy primeşte o 'cupă' de la Anouk Aimee pentru filmul 'Umbrelele din Cherbourg'.



După zece ani, Francis Ford Coppola primeşte şi el, pentru 'The Conversation', o operă de artă şi o diplomă. Anul 1975 a marcat revenirea definitivă a Palme d'Or.



Un număr de 18 lungmetraje - patru semnate de regizori francezi, patru de americani, două de coreeni şi câte unul de regizori din Ungaria, Marea Britanie, Austria, Rusia, Ucraina, Grecia, Germania şi Japonia - participă la cursa pentru Palme d'Or la cea de-a 70-a ediţie a festivalului şi, cu o singură excepţie, regizorul laureat va primi această distincţie în premieră.



Un număr de 49 de lungmetraje din 29 de ţări au fost reţinute în selecţia oficială dintre cele 1.930 propuse celui mare festival mondial de cinema, printre care filme prezentate în afara competiţiei, în "vizionări de la miezul nopţii" sau în "vizionări speciale".



Numărul filmelor înscrise a fost de 1.869 în 2016. Din acest total, 18 lungmetraje figurează în competiţie şi 16 în secţiunea mai specializată "Un certain regard". De asemenea, 49 de filme din 29 de ţări şi 9 filme de debut vor fi proiectate pe întreaga perioadă a festivalului.



Actriţa italiană Monica Bellucci va fi gazda ceremoniilor de deschidere şi închidere a celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes (17-28 mai), rol pe care l-a jucat şi în 2003.



Monica Bellucci, în vârstă de 52 de ani, îi va succeda umoristului francez Laurent Lafitte, care a fost la comanda ceremoniei de anul trecut, după Lambert Wilson, de două ori, şi Audrey Tautou.



Juriul ediţiei din acest an a Festivalului de Film de la Cannes va fi prezidat de cineastul spaniol Pedro Almodovar.AGERPRES