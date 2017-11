Cinci femei îl acuză de hărţuire sexuală pe comicul Louis C.K.

Presupusele incidente s-au produs la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000, precizează ziarul.



Două actriţe de comedie, Dana Min Goodman şi Julia Wolov, au declarat pentru ziar că el "a început să se masturbeze" în timp ce ele erau în camera lui de hotel după US Comedy Arts Festival din 2002.



O altă acuzaţie este că el s-ar fi masturbat în timpul unei conversaţii telefonice din 2003.



De asemenea, New York Times a discutat cu alte două femei care i-au adus acuzaţii similare.



Agentul lui Louis C.K. nu a comentat aceste acuzaţii, menţionează ziarul.



Comicul laureat cu mai multe premii joacă în serialele "Louie" şi "Louis C.K. Oh My God", pentru care a îndeplinit şi rolurile de producător, scenarist şi regizor.



FX Networks a anunţat joi că este "foarte tulburată" de alegaţiile împotriva comicului, care a apărut în cinci din serialele de pe posturile sale în ultimii opt ani. "Suntem, în mod evident, foarte tulburaţi de alegaţiile împotriva lui Louis C.K. publicate azi de New York Times", a precizat compania, afiliată 21st Century Fox, într-un comunicat.



Aceste afirmaţii sunt "în prezent evaluate", a precizat FX Networks, precizând că va întreprinde "toate acţiunile necesare pentru a ne proteja angajaţii şi a investiga cu meticulozitate orice alegaţie privind un comportament inadecvat".AGERPRES