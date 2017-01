Denzel Washington, Emma Stone şi distribuţia filmului "Hidden Figures" au triumfat la premiile Sindicatului Actorilor Americani

Denzel Washington, Emma Stone şi distribuţia filmului "Hidden Figures" au triumfat duminică la gala premiilor conferite de Sindicatul Actorilor Americani (SAG Awards), o ceremonie la care mulţi participanţi au luat cuvântul pentru a protesta împotriva ordinului executiv al preşedintelui Donald Trump prin care se interzice intrarea în Statele Unite a unor cetăţeni din şapte ţări majoritar musulmane, relatează DPA.



Denzel Washington a câştigat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din pelicula "Fences" - adaptarea cinematografică a piesei de teatru cu acelaşi nume de August Wilson, câştigătoare a Premiului Pulitzer - pe care actorul a şi regizat-o.



Emma Stone s-a impus la categoria cea mai bună actriţă pentru interpretarea din comedia romantică "La La Land", după ce a obţinut premiul de interpretare feminină pentru acelaşi rol la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur din 8 ianuarie.



Distribuţia filmului ''Hidden Figures", din care fac parte Taraji P Henson, Octavia Spencer şi Janelle Monae, despre trei femei de culoare angajate ale NASA, a primit echivalentul SAG al cel mai bun film la Oscaruri.



De asemenea, Viola Davis ("Fences") şi Mahershela Ali ("Moonlight") au obţinut premiile pentru rol secundar, respectiv pentru cea mai bună actriţă şi cel mai bun actor.



Premiile SAG sunt considerate un indicator puternic pentru premiile Oscar ce recompensează cei mai buni actori, în condiţiile în care actorul premiat la SAG pentru cea mai bună interpretare masculină a câştigat începând cu 2003 şi premiul Oscar echivalent.



Ceremonia de decernare a premiilor, desfăşurată la Shrine Auditorium din Los Angeles, a avut şi o puternică notă de protest politic, participanţii luând cuvântul pentru a critica ordinul preşedintelui Trump cu privire la interzicerea intrării în SUA a cetăţenilor din şapte ţări majoritar musulmane, dar şi pentru a face apel la toleranţă, diversitate şi rezistenţă.



Gazda ceremoniei, Ashton Kutcher, a deschis evenimentul cu salutări adresate actorilor prezenţi, publicului care urmărea evenimentul , dar şi "tuturor celor din aeroporturi care fac parte din America mea", după cum a ţinut să precizeze actorul.



De asemenea, Julia Louis-Dreyfus ( "Veep"), câştigătoarea premiului pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, şi-a presărat discursul de acceptare cu remarci satirice anti-Trump, în timp ce Mahershela Ali, actorul musulman recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, a vorbit celor prezenţi despre diversitate şi toleranţă.



La categoriile destinate producţiilor de televiziune, SAG a recompensat distribuţiile din "Orange is the New Black" şi "Stranger Things", precum şi pe actorii John Lithgow şi Claire Foy pentru "The Crown" şi pe William H. Macy pentru "Shameless".

AGERPRES