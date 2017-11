Festivalul Internațional de Film Studențesc HyperFest și-a desemnat câștigătorii

Câștigătorii de anul acesta ai festivalului HyperFest au fost desemnați. Cea de-a 16-a ediție a festivalului a reunit aproape 120 de scurtmetraje din 25 de țări, înscrise în competiție. Organizatorii au oferit intrarea liberă la film pentru cinefili, pe durata a cinci zile, la București. Proiecțiile au fost proiectate între 27 și 31 octombrie, la Cinema Europa, iar cele mai bune producții au fost premiate.

La secțiunea Best Short Film, câștigător este “British by the grace of God”, în regia lui Sean Dunn, Columbia University, SUA, iar mențiuni speciale au primit producțiile „Wannabe”, în regia lui Jannis Lenz, Filmacademy Vienna, Austria, și „Sara the Dancer”, în regia lui Tim Ellrich, Filmakademie Baden-Württemberg, Germania. Secțiunea Best Short Documentary a fost câștigată de producția 'Exit', în regia lui Katharina Woll, The Steve Tisch School of Film and Television, Israel, iar la secțiunea Best Short Animation, premiul I a fost obținut de 'Call of Cuteness', în regia lui Brenda Lien, Hochschule für Gestaltung Offenbach, Germania. Marele premiu la secțiunea Best Romanian Short Film a fost câștigată de 'Nico între z-uri și o chitară', în regia Dianei Tendeleu, de la Universitatea Hyperion, iar mențiuni speciale au fost acordate producțiilor 'Vreau', în regia lui Milena Cnejevici, de la Universitatea Hyperion, și de 'Pipa, sexul și omleta', regizor Ana-Maria Comănescu, UNATC.

Secțiunea Best Directing a fost câștigată de regizorul Michael Grudsky, Filmacademy Vienna, Austria, cu producția 'The Transfer'. Premiul Best Cinematography a fost câștigat de 'When Grey is a Colour', în regia lui Marit Weerheijm & Director of Photography Martijn Melis, Netherlands Film Academy, Olanda. Premiul pentru secțiunea Best Script a fost obținut de 'Greetings From Kropsdam', Scriptwriter Britt Snel, în regia lui Joren Molter, Netherlands Film Academy, Olanda. Cel mai bun actor a fost votat Martijn Oversteegen, în filmul 'Molotov Man', în regia lui Joris Weerts, HKU University of the Arts Utrecht, Olanda, iar cea mai bună actriță a fost desemnată Noam Be'er, în producția 'Romi', în regia lui Shir Cohen, Steve Tisch School of Film & Television, Israel.

Premiile criticilor au fost acordate la secțiunea Best Animated Short Film producției 'SOG', în reia lui Jonatan Schwenk, Germania, pentru Best Documentary Short Film, producției 'Esmeralda', în regia lui Andrei Codreanu, UNATC, România, pentru Best Fiction Short Film, premiul a fost acordat producției 'Hard Way — The Action Musical', în regia lui Daniel Vogelmann, Germania. Premiile New Generation au fost acordate producțiilor 'Traceur', în regia lui Cosmin Ștefan, Universitatea Hyperion, 'Bolero', în regia Cristinei Costandache, tot de la Universitatea Hyperion, și producției 'Barista', în regia lui Vasile Marandici, de asemenea, de la Universitatea Hyperion. Și Viewers Award a fost câștigat de producția 'Domnul George', în regia Mariei Nicolle Croitoru, de la Universitatea Hyperion. În cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, actriței Rodica Mandache, profesor la Facultatea de Arte Hyperion, i-a fost oferit premiul special pentru întreaga carieră.

Cinefilii s-au putut bucura de vizionarea celor aproape 120 de scurtmetraje înscrise în competiție, dar și a unor producții de top, precum '6,9 pe scara Richter' (regia Nicolae Caranfil), 'I figli della notte' (regia Andrea de Sica) - premieră în România, 'Vara s-a sfârșit' (regia Radu Potcoavă), 'Breaking News' (regia Iulia Rugină), 'Un pas în urma serafimilor' (regia Daniel Sandu). Organizatorii festivalului, Universitatea Hyperion, Paradox Film, Dinadins și Straniu Film le-au mai oferit cinefililor și masterclass-uri și workshop-uri susținute de regizorul Cristi Puiu, actorul Adrian Titieni și acting coach-ul Nicoleta Ciobanu, la care au participat sute de persoane.

Ediția de anul acesta a avut, în premieră, două jurii, unul al criticilor și unul general, al festivalului. Juriul criticii a fost compus din Manuela Cernat (critic de film, cercetător științific și profesor universitar), Mihai Fulger (jurnalist, critic și selecționer de film) și Andreea Berechet (critic de film), iar scurtmetrajele prezentate publicului au fost evaluate de un juriu internațional din care au făcut parte Andrea de Sica (regizor și scenarist italian), Enrico Vannucci (specialist în scurtmetraje, membru al Festivalului de Film de la Veneția), Dorotheea Petre (actriță), Barbu Bălășoiu (director de imagine) și Ana Ularu (actriță).