Rusia avertizează Estonia cu privire la intenția de a găzdui arme nucleare

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat duminică faptul că Moscova ar reprezenta o amenințare de securitate pentru Estonia.

Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor înaintea unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU, unde oficialul rus a subliniat că Rusia „nu amenință Estonia, la fel cum nu amenință nicio altă țară europeană”.

Totuși, Peskov a insistat că Rusia își va prioritiza întotdeauna propria securitate. El a avertizat că, în cazul în care arme nucleare ar fi amplasate pe teritoriul eston și ar fi orientate împotriva Rusiei, atunci armele nucleare rusești ar fi îndreptate către Estonia.

Reacția Kremlinului vine după declarațiile anterioare ale ministrului eston de Externe, Margus Tsahkna, care a afirmat că Tallinnul este pregătit să găzduiască arme nucleare ale aliaților pe teritoriul său.

Comentariile reflectă tensiunile crescute legate de securitatea regională și de rolul descurajării nucleare în Europa de Est, pe fondul dezbaterilor privind consolidarea apărării în statele aflate în proximitatea Rusiei.