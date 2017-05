Goldie Hawn se întoarce pe marile ecrane după 15 ani de absenţă

Actriţa Goldie Hawn, cunoscută pentru rolurile din "The First Wives Club", "Overboard" şi "Private Benjamin", se întoarce pe marile ecrane după 15 ani de absenţă, informează BBC News.



Vedeta va putea fi admirată alături de actriţa şi producătoarea de film Amy Schumer în "Snatched", o peliculă despre o mamă şi fiica sa care sunt răpite în timpul unei călătorii în America de Sud.



Filmul, o comedie despre relaţia mamă-fiică în regia lui Jonathan Levine ("The Night Before", "Warm Bodies"), va avea lansarea în cinematografe pe 19 mai.AGERPRES