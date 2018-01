La 40 de ani după Mickey, Minnie Mouse primeşte o stea pe Walk of Fame din Hollywood

La 40 de ani după Mickey, Minnie Mouse se alătură partenerului ei animat pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, unde urmează să primească luni o stea, informează Reuters.



Minnie va primi cea de-a 2.627 stea din bronz care va orna legendarul bulevard Hollywoodian.



Ceremonia organizată în onoarea lui Minnie, care şi-a făcut debutul alături de partenerul ei, Mickey, în 1928, în filmul ''Steamboat Willie'', va fi condusă de cântăreaţa americană Katy Perry.



''După 90 de ani de împărţit zâmbete, e timpul ca regina bulinelor să primească recunoaşterea pe care o merită'', a scris cântăreaţa pe Twitter.



Perry va prezenta ceremonia dedicată lui Minnie alături de directorul companiei Walt Disney, Robert Iger.



Organizatorii ceremoniei au subliniat ''personalitatea independentă şi iubitoare de distracţie'' a personajului.



''Minnie Mouse este un personaj feminin nemuritor şi statutul său iconic o face să fie importantă pentru Walk of Fame'', a precizat Ana Martinez, producătoarea ceremoniilor Walk of Fame.



Lui Minnie i-a luat cu patru decenii mai mult decât iubitului ei pentru a primi aceeaşi recompensă deoarece Disney a nominalizat-o abia anul trecut, a declarat producătoarea telefonic pentru Thomson Reuters Foundation.



''Poate el era mai popular pe vremea aceea'', a spus producătoarea.



Alte personaje iconice Disney care au primit distincţia sunt Donald Duck, Winnie the Pooh şi Albă-ca-Zăpada.AGERPRES