Star Wars sărbătoreşte 40 de ani de la apariţia primului film din serie, iar ''Forţa'' e încă puternică

În 1977, nimeni auzise despre săbii laser, jedi sau bikini de cupru, şi oamenii nu se salutau încă cu formula ''Forţa fie cu tine''. Însă, lucrurile erau pe cale să se schimbe - George Lucas, un tânăr regizor de 33 de ani, pregătea cel de-al treilea film al său, o saga intergalactică despre lupta dintre bine şi rău avându-l în prim-plan pe Luke Skywalker, un băiat fermier cu un trecut vag.



Patruzeci de ani mai târziu, Star Wars a devenit cea mai profitabilă franciză cinematografică din toate timpurile generând peste 7,7 miliarde de dolari, iar religia Jedi este chiar recunoscută oficial în mai multe ţări, notează luni AFP. ''Nu am destule adjective hiperbolice pentru a descrie puterea Star Wars, însă acest lucru se întâmplă deoarece este cel mai important portdrapel'', a declarat pentru sursa citată Shawn Robbins, analist-şef la BoxOffice.com. ''Patru decenii de recorduri doborâte, de definire a divertismentului în lumea filmului, televiziunii, jocurilor video, jucăriilor, cărţilor şi a orice altceva are legătură cu această marcă pur şi simplu orice vorbeşte de la sine'', a adăugat el.



Cu un buget de doar 11 milioane de dolari, primul film "Star Warsd a avut premiera miercuri, 25 mai 1977 pe 32 de ecrane, în urma proiecţiilor din primul weekend pelicula obţinând încasări de 1,6 milioane de dolari.



Cu actorii tineri şi puţin cunoscuţi pe atunci Mark Hamill, Carrie Fisher şi Harrison Ford, în rolurile lui Luke Skywalker, Princess Leia şi respectiv Han Solo, filmul a beneficiat de un interes care a crescut treptat, impresiile despre peliculă fiind răspândite din vorbă în vorbă.



După primul tur de cinematografe, filmul care a deschis celebra serie a adunat suma fenomenală de 221,3 milioane de dolari, iar numeroase reluări ale 20th Century Fox au adus un total care a dublat această sumă.



Premiera a avut loc la Chinese Theatre din Hollywood unde au fost organizate proiecţii de cinci ori pe zi, cu casa închisă, timp de peste un an, conform istoricului Levi Tinker, care a povestit pentru AFP că mulţimile de oameni veniţi să vadă filmul au tocit pur şi simplu covorul chinezesc, ţesut de mână, din holul cinematografului.



Două continuări, "The Empire Strikes Back" (21 mai 1980) şi "Return of the Jedi" (25 mai 1983) au adunat încasări de peste 450 de milioane de dolari fiecare, la nivel mondial. Au urmat continuările regizate de Lucas, "The Phantom Menace" (19 mai 1999), care nu a beneficiat de păreri la fel de pozitive, ''Attack of the Clones'' (16 mai 2002) şi ''Revenge of the Sith'' (19 mai 2005).



Regizorul în vârstă de 73 de ani, care a încheiat un contract cu distribuitorul 20th Century Fox pentru a primi 40% din încasările filmului original, dar şi din drepturile pentru continuările acestuia şi din vânzarea de obiecte promoţionale, a vândut LucasFilm către Disney, în 2012, pentru suma de 4 miliarde de dolari.



Disney a adus un suflu nou seriei "Star Wars" anunţând o trilogie şi trei filme de sine stătătoare şi a adunat deja încasări de 3 miliarde de dolari, suma totală de la box office depăşind 7,5 miliarde de dolari. ''The Force Awakens'' a apărut la 18 decembrie 2015 şi a devenit al treilea film din istorie cu încasări mai mari de 2 miliarde de dolari. Acesta va fi urmat de ''The Last Jedi'', la 15 decembrie 2017, şi de deocamdată neintitulatul episod IX, care ar fi lansat la 24 mai 2019.



"'The Last Jedi' are acum potenţialul de a depăşi acele cifre şi - în special datorită influenţei pozitive generată de 'The Force Awakens' şi de 'Rogue One' - este pe cale să devină un monstru absolut'', a declarat pentru sursa citată Paul Dergarabedian, analist şef la comScore.



Jeff Bock, de la Exhibitor Relations, este de părere că decesul actriţei Carrie Fisher, din decembrie va oferi peliculei "The Last Jedi" acelaşi impuls experimentat de "Fast and Furious 7" şi "The Dark Knight Rises" după dispariţiile lui Paul Walker şi Heath Ledger, notează AFP.



''Precum însuşi universul, Star Wars va continua să se extindă spre infinit'', a adăugat Bock care este de părere că LucasFilm nu va renunţa la franciza care poate aduce 1-2 miliarde de dolari odată cu fiecare lansare, chiar dacă seria este permanent ameninţată de faptul că unii dintre fani s-ar putea plictisi. ''Efectiv nu se întrevede la orizont un final pentru această franciză'', a mai spus Bock.

Sursa: www.agerpres.ro