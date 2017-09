În această seară, “Happy Night” revine cu un nou sezon la Happy Channel

Cristina Ciobănașu (Criss) și Vlad Gherman revin, începând de luni (4 septembrie), cu un nou sezon “Happy Night” la Happy Channel. În luna septembrie, cei doi prezentatori le-au pregătit telespectatorilor interviuri cu actorii din cel mai așteptat serial al toamnei, “O grămadă de caramele”.

Din 4 septembrie, de luni până vineri, de la ora 22.30, Criss, Vlad, dar și reporterul special Rapha se întorc în fața fanilor cu noi ediții Happy Night.

Cântăreți, prezentatori, dar și protagoniști în serialul “O grămadă de caramele”, care va începe pe 18 septembrie la Happy Channel, Criss și Vlad au vorbit despre acest proiect inedit în cadrul emisiunii “Happy Night”.

“E mult mai ușor atunci când eu și Vlad jucăm o poveste de dragoste, având în vedere că noi ne iubim în viața reală. Ne este foarte greu să jucăm scenele în care ne certăm pentru că noi nu ridicăm tonul, nici nu ne certăm, încercăm tot timpul să discutăm lucrurile, nu să țipăm unul la altul, chiar dacă avem puncte de vedere diferite. Ne este destul de greu să jucăm astfel de secvențe, dar totul este despre actorie și dacă telespectatorii nostri sunt mulțumiți și ne plac pe ecrane împreună, asta e tot ce contează.”, mărturisește Criss, în prima ediție “Happy Night”, pe care o puteți urmări, luni (4 septembrie), de la ora 22.30, la Happy Channel.

Vlad a dezvăluit cum a luat naștere marea sa pasiune.

“De mic am cochetat cu actoria. Îmi plăcea să povestesc, să gesticulez și să imit persoane. Părinții îmi spuneau că am talent. La vârsta de șapte ani, am început să fac împreună cu sora mea niște filmulețe. După câțiva ani, începusem să facem scenarii. Cred că a fost o lecție importantă pe care am învățat-o atunci din joacă și a fost o lecție care m-a ajutat în ceea ce fac astăzi. Dacă ar fi să-i mulțumesc cuiva, cu siguranță, mama este acea persoană. Ea a fost cea care a avut încredere în mine de la A la Z, mama a fost cea care m-a înscris la casting.”, povestește Vlad Gherman, în cadrul unui material pe care Happy Channel îl va difuza în ediția de marți seara a emisiunii.