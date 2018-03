”iUmor”, primul în preferințele publicului comercial

Cea de-a patra ediţie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzată duminică seara între orele 20.00 și 22.21 la Antena 1, a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 10,5 puncte de rating și 21,1 % cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Kanal D cu o medie de 10,3 puncte de rating şi 20,6 % cotă de piaţă. Pro Tv s-a clasat pe locul al treilea, cu o medie de 7,6 puncte de rating și 15,3 cotă de piață.

În minutul de aur, 21.47, aproximativ două milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1!

George Tănase a fost invitatul special al serii, care a deschis cea de-a patra ediție ”iUmor” din acest sezon, în timp ce Dan Cîrstea fost cel care a spart gheața în ceea ce privește voturile juraților. Acesta a descoperit recent, spune el, că are umor și că poate scrie comedie, dar soția a fost cea care l-a încurajat să se înscrie sezonul acesta. Admirator declarat al lui Mihai Bendeac, Dan înțelege chiar și momentele în care acesta are jurizări mai aspre. Ca urmare, Dan Cîrstea a prezentat un jurnal de știri mondene, cu tot cu ilustrații, în care a luat la rând mai multe vedete din România, spre amuzamentul celor trei jurați.

Cu atât mai suprinși au fost Delia, Mihai Bendeac și Cheloo să afle că Dan nu trăiește din această pasiune a sa, ci lucrează într-un atelier auto. ”Eu cred că dacă acest număr ar fi fost în ultima finală, ar fi câștigat detașat”, a spus Mihai Bendeac.

”Eu am scris numărul ca să pot să vin să îl cunosc pe Mihai, chiar îl admir”, a mărturisit emoționat Dan Cîrstea, care a primit toate cele trei voturi ale juraților.

Daniel Andruș a sosit la București, în costumul tradițional popular și călare pe un cal, tocmai din nordul țării. ”Eu nu am nici grabă, nici întârziere”, a spus acesta liniștit, în timp ce toți cei din jurul său se mirau de intrarea pe care și-a făcut-o. Iar calul nu a fost singurul lucru pe care l-a adus cu el, ci Andruș le-a făcut celor trei jurați câte un mic cadou: ”V-am adus ceva ce reprezintă sarea în bucate la noi, se zice că păzește de multe rele: e usturoi!”, le-a zis ciobanul juraților. În plus, el le-a dăruit și câte un mic tablou cu o văcuță pictată, dar și o traistă de lână și o sticlă de țuică făcută de soția sa.

Glumele sale desprinse din folclorul românesc și viața satului au reușit să îi bulverseze pe jurați, mai mult decât să îi amuze, astfel că nici Daniel Andruș și nici calul nu au reușit să obțină voturile necesare.

Teodora Tudor, o elevă din Constanța, a reușit să îi surprindă complet pe Mihai Bendeac, Delia și Cheloo. Cu multă autoironie, Teodora a glumit pe seama neajunsurilor sale fizice și mai ales din cauza faptului că, spune ea, este dese ori confundată cu un băiat. ”Era un tip de om extrem de interesant! Mai rar vezi fete așa!”, a mărturisit Delia.

”Am să îți dau un vot în orb, aștept cu interes să văd ce faci în continuare”, i-a spus Mihai Bendeac, iar Teodora a obținut astfel două voturi pozitive.

La final, Teodora i-a impresionat din nou pe cei trei jurați când a revenit în scenă cu un buchet de flori pentru mama sa, aflată în sală, care a venit să o susțină deși cele două nu își vorbeau. ”De trei săptămâni vine acasă numai la trei dimineața”, a spus mama Teodorei.

Cei doi membri ai trupei D’Argento, Gabriel D’Argento și soția sa Anne Marie D’Argento, au adus pe scena ”iUmor” multă tensiune, cu numărul de tir cu cuțitul la țintă vie. ”Eu nu cred că o să mă uit”, a spus neîncrezător Mihai Bendeac.

Spaima a crescut pe măsură ce cuțitele care plecau din mâna lui Gabriel D’Argento nimereau sau nu placa de lemn, iar unele au atins chiar și hainele soției sale. ”Au fost cuțitele alea care au nimerit pe lângă... nu știam dacă e din număr...”, a povestit Delia, care tresărea la fiecare aruncare.

”A început acel număr, am văzut că sunt niște greșeli, dar am zis că nu are cum... am zis că sunt niște greșeli controlate, ca să fie un număr de umor”, a observat și juratul Mihai Bendeac.

Iar dacă Cheloo și Delia au profitat pentru a primi o lecție de tir la țintă vie, în acest timp, Mihai Bendeac a fost șocat să afle că cei doi soți nu au mai făcut această reprezentație de 18 ani, iar micile erori nu au fost chiar controlate. Cu toate acestea, cei doi au obținut două voturi, care le-au oferit ocazia de a putea fi votați de telespectatori.

Mentalist și magician, Andrew Lee, din Malaysia, a reușit să îi înspăimânte pe cei trei jurați, chiar dacă s-a folosit doar de un truc cu cărți de joc. Lee le-a cerut lui Mihai Bendeac și lui Cheloo să îl ajute puțin – primul a trebuit să aleagă o carte, iar cel de-al doilea a fost responsabil cu amestecatul lor apoi.

Iar dacă în mod normal un magician reușește să ghicească o carte și atât, Lee are o metodă mult mai interesantă. ”Când eu voi număra până la trei, Cheloo va arunca în aer cărțile, iar eu voi străpunge cu un cuțit cartea ta și o voi înfige în panoul pe care îl ții la pieptul tău”, i-a explicat Lee lui Mihai, care și-a pierdut complet zâmbetul. Iar când credea că mai rău nu se poate, Lee și-a acoperit și ochii! ”Mihai, e foarte important, nu te îngrijora, nu am rănit pe nimeni niciodată. Asta pentru că e a doua oară când fac asta”, a glumit acesta înainte de a arunca lama.

Deși Lee a nimerit și ținta și cartea aleasă de Mihai Bendeac, juratul nu a prea avut putere să se bucure. ”Eu m-am mișcat la un moment dat și nu înțelegeam de ce nimeni nu i-a spus! M-a frapat distracția tuturor, m-am uitat și în public, la echipă! Nu am văzut pe nimeni care să fie îngrijorat!”, s-a plâns juratul, care era încă sub emoțiile numărului precedent, al trupei D’Argento.

”Andrew Lee a reușit să mă binedispună pentru că este clar că este un artist care merită să fie pe scenă. A fost o senzație încântătoare!”, a spus de partea cealaltă Cheloo, în timp ce Delia a mărturisit sincer că s-a bucurat că nu a fost ea aleasă pentru a fi ținta.

Artista a fost însă și ea invitată să ia parte apoi la un număr, așa că a ales un bănuț, pe care s-a și semnat, apoi Andrew Lee i-a cerut să îl strângă în pumn și să își imagineze cum el îl îndoaie. Adevărata surpriză a venit când Delia a deschis apoi pumnul, iar bănuțul era cu adevărat îndoit! ”Mi-a plăcut că ne-a tensionat la propriu!”, a spus jurata. Astfel, după ce a vrăjit toți cei trei jurați, Andrew Lee a primit cu satisfacție toate voturile acestora, dar complimentele lor.

Anul acesta, aspiranții la marele premiu "iUmor" au adus cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație, inedite și pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmări și vor vota prestațiile din sezonul cu numărul cinci, în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Cei patru câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea) și Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea).