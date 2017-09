Marian Râlea: “Este o întâlnire cu serialul românesc, o întâlnire de bun augur”

Începând de luni (18 septembrie), postul de televiziune Happy Channel le oferă telespectatorilor “O grămadă de caramele”. Produs de Ruxandra Ion, după scenariul Simonei Macovei, în regia lui Radu Grigore, serialul filmat integral cu telefonul mobil îi aduce în atenția publicului pe unii dintre cei mai talentați și îndrăgiți actori din România.

“Vreau o viață nouă și de restul caramele” este motto-ul trilogiei “O grămadă de caramele”, care va debuta pe 18 septembrie la Happy Channel. Telespectatorii vor putea urmări în exclusivitate la postul de televiziune “Blestemul”, mini-serie filmată integral cu telefonul mobil, asemenea iSerialului “Când mama nu-i acasă”, lansat în această primăvară la Happy Channel.

“Telespectatorii să se pregătească pentru că vin momente speciale pentru ei, unele chiar comice, sunt responsabilă și eu de treaba asta. Se vor întâlni cu oameni pe care îi iubesc și pe care îi așteaptă de atâta vreme, se vor întâlni cu o poveste foarte frumoasă!”, a declarat Carmen Tănase, actrița care o interpretează pe buni Smaranda.

“Este o întâlnire cu serialul românesc, o întâlnire de bun augur. Eu consider că lumea are nevoie de aceste povești. O întâlnire superbă cu niște actori extraordinari! Când veneam dimineața la filmări, începea bucuria jocului. Am fost ca o familie și suntem în continuare ca o familie, ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că eu așa cred că se face această profesie.”, a povestit Marian Râlea, care îl interpretează pe Tănase Găleată zis Tănase Șapte Case.

“Mă simt ca într-o familie alături de colegii mei! Personajul îl iubesc, nu îmi este străin pentru că am mai jucat genul ăsta de personaj și mi-a adus mari bucurii și satisfacții. Eu cred că o să aibă mare succes, oamenii iubesc actorii români, publicul nostru ne așteaptă.”, spune Virginia Rogin, care este Zorica în serialul care va începe pe 18 septembrie la Happy Channel.

În afară de cei trei actori, din distribuție mai fac parte Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Ioana Ginghină, Doinița Oancea, Andreea Ibacka, Alina Chivulescu, Andreas Petrescu, Dana Dembinski, Ion Ion, Augustin Viziru, Rodica Negrea, Rapha, Tatiana Șelaru, Silviu Mircescu, Bubu Cernea, Ada Dumitru, Elisa Ciocan, Tiberiu Herdea, Victor Tăpeanu și Elena Șeulean.

“Primele două sezoane, < > și <<Șase clipe fără ea>> continuă cu < >. Telespectatorii vor avea parte de povești frumoase de iubire, povești din viață, comedie, dar și de dramă.”, declară Cristina Ciobănașu, cunoscută publicului ca Miruna.

“< > înseamnă o aventură la care am pornit împreună cu doamna Ruxandra Ion, înseamnă ca de fiecare dată ceva unic pentru România, un scenariu de nota 10, o super distribuție și multe povești de care vă veți îndrăgosti. Avem o atmosferă excelentă la filmări! Am onoarea să lucrez cu domnul Marian Râlea, care este un om de nota 10 și nu ai cum să nu te îndrăgostești de el! Indiferent că are o secvență mai serioasă sau nu, el spune o glumă și nu ai cum să nu râzi. Toată lumea vine cu energie pozitivă, care este constructivă în ceea ce facem.”, mărturisește Vlad Gherman(Victor).

“Pentru mine, < > este un proiect pe care îl așteptam de ceva timp. Mă bucur că revin în fața publicului cu un serial nou, proaspăt. S-a întâmplat să joc în prima telenovelă, iar acum în primul serial din România filmat cu telefonul mobil.”, spune Ioana Ginghină (Geanina).

“< > este o provocare pentru mine. Este primul proiect inedit în care accept să joc, fără să știu foarte multe despre el, dar am avut mare încredere, pentru că în general cred în orice proiect pe care îl demarează doamna Ruxandra Ion. Am văzut episoadele din cel de-al doilea sezon < > și am avut o surpriză super plăcută! Arată foarte bine ca și calitate, iar secvențele sunt din acelea care te captivează, deci sunt sigură că proiectul o să prindă foarte bine.”, este de părere Doinița Oancea (Pamela).

“< > înseamnă întâlnirea cu niște oameni cu care am lucrat, lângă care practic am fost zi de zi, oameni care îmi sunt extrem de dragi, care reprezintă familia mea, oameni pe care îi apreciez și pentru care mă bucur enorm că au reușit să se întoarcă și să facă din nou serial românesc. Este absolut minunat ce se întâmplă aici, este o super atmosferă la filmări!”, declară Alina Chivulescu.

“O grămadă de caramele” se va putea vedea, din 18 septembrie, numai la postul de televiziune Happy Channel. Fii cu ochii pe Happy!