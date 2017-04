X Factor cu 9 jurați

Din 20 aprilie, Antena 1 difuzează în fiecare joi de la 20.30 o serie Best of X Factor cu 6 ediții speciale. Paula Seling, Adrian Sână, Mihai Morar, Dan Bittman, Cheloo, Delia, Ștefan Bănică, Horia Brenciu și Carla’s Dreams, toți cei nouă artiști care au fost, pe rând, jurați în cele șase sezoane difuzate până în prezent revin la Antena 1 în cele mai bune momente ale show-ului, dar și în filmări noi în care povestesc despre cele mai frumoase amintiri ale lor din acest show. Cum la Best of X Factor se vor difuza momente din toate sezoanele, telespectatorii vor putea revedea cele mai reușite interpretări ale sutelor de concurenți din acești ani, se vor delecta cu cele mai amuzante replici ale juraților, dar și cu imagini memorabile desfășurate pe scenă și vor afla și ce au făcut concurenții și câștigătorii după terminarea concursului. Amfitrionii Răzvan și Dani sunt și ei prezenți cu cele mai tari faze din culisele X Factor, astfel că voia bună va fi de asemenea asigurată.