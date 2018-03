Nicoleta Nucă, la ”The Four – Cei 4”: ”Au fost momente când aveam impresia că nu mai pot”

Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Dragoș Udilă și Angelo Simonică sunt cei care se vor lupta în fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzată în fiecare sâmbătă, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge în topul industriei muzicale din România!

Fiecare dintre cei patru are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”. Dacă în mod normal finalistul unei competiții este așteptat de-a lungul mai multor ediții, noua provocare a ”The Four – Cei 4” va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta.

În vârstă de 24 de ani, Nicoleta Nucă a devenit cunoscută în urmă cu trei ani, după ce a ajuns până în Galele Live X Factor, însă a început să cânte încă de la vârsta de 6 ani, în leagănul construit în curte de către străbunicul său. Vecinii care o tot ascultau cu drag au fost cei care le-au recomandat părinților Nicoletei să o trimită să ia lecții de canto.

”Iubesc muzica și cânt încă de la o vârstă foarte mică. Am început sa studiez canto la nivel profesional pe la 9 ani și de atunci nu m-am mai oprit pentru că sunt de părere că nu exista perfecțiune și mereu e loc de mai bine. Am avut o copilărie frumoasă, deși puțin diferită de a altor copii, pentru că de mică timpul meu liber îl dedicam muzicii, dar asta nu înseamnă că n-am avut timp de distracții. Am călătorit mult cu familia și am o mulțime de amintiri frumoase din călătoriile acelea”, povestește Nicoleta, care s-a mutat mai târziu la Milano pentru a studia la faimoasa Academie de Muzică din orașul italian.

”Am locuit mulți ani în Italia unde am continuat să studiez, unde am învățat să trăiesc cu muzica și mi-am descoperit mai bine personalitatea. Sunt o fată normală, care încearcă să rămână astfel orice ar face”, mărturisește Nicoleta, care deși povestește totul cu seninătate și multă maturitate, recunoaște că a avut și momente în care lucrurile păreau că nu i se leagă: ”Am avut multe momente când pur și simplu aveam impresia că nu mai pot și că peste asta nu voi putea trece”.

Din fericire, de fiecare dată când a simțit că îi este greu, i-a avut mereu aproape pe părinții săi, care au susținut-o cu tot ce au putut pentru ca ea să își continue cariera muzicală. Tocmai de aceea, Nicoleta vede acum participarea sa la ”The Four – Cei 4” ca pe o nouă provocare. ”Este vorba de o nouă experiență, o provocare, o modalitate de a crește și de a mă cunoaște artistic și mai bine”, a mai spus Nicoleta Nucă.

Încă din prima ediție a emisiunii, pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare. Înainte de semifinalã, doar patru dintre artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun, în funcţie de numãrul de voturi primite, pot fi votați de public și pot fi întorși la ”The Four – Cei 4” direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.