69% dintre români s-ar prezenta la vot la prezidenţiale. Geoană şi Ciolacu, pe primele locuri în opţiuni

Estimarea participării la alegerile prezidenţiale a evidenţiat că pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că "sigur nu" voi merge la vot şi 10 "sigur da" voi merge la vot, intervievaţii au ales răspuns în proporţie de 69% "sigur voi merge".



La întrebarea referitoare la candidatul pe care l-ar vota dacă duminică ar avea loc primul tur al alegerilor prezidenţiale, respondenţii, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur la vot, au optat pentru Mircea Geoană (independent) - 21,4%, Marcel Ciolacu (PSD) - 20,3%, Elena Lasconi (USR) - 14,2%, Diana Şoşoacă (SOS România) - 13,6%, George Simion (AUR) - 12%, Nicolae Ciucă (PNL) - 7,1%, Cristian Diaconescu (independent) - 4,7%, Kelemen Hunor (UDMR) - 3,7%, Cristian Terheş (Partidul Naţional Conservator Român) - 1,9%, iar Ana Birchall (independent) ar obţine 0,7%. Doar 0,4% spun că ar vota alt candidat.



Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă şi declară că vin sigur la vot, 20,8% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), 20,5% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 16% ar alege Elena Lasconi (USR), 12,5% - Diana Şoşoacă (SOS România), George Simion (AUR) ar obţine 12,4%, Nicolae Ciucă (PNL) - 5,6%, Cristian Diaconescu (independent) - 4,5%, Kelemen Hunor (UDMR) - 3,6%, Cristian Terheş (Partidul Naţional Conservator Român) - 2%, Ana Birchall (independent) - 0,9%, alt candidat - 1,2%.



"Numărul mare de candidaţi măsuraţi înainte de finalizarea procedurilor de strângere a semnăturilor şi validarea finală a competitorilor duce la o fragmentare mare a intenţiei de vot, iar prezenţa candidaţilor independenţi generează o situaţie nouă pentru democraţia recentă a României în care este posibil ca în turul al doilea să se califice finalişti cu scoruri de sub 25% în turul 1", arată directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.



Potrivit acestuia, în estimările pentru turul al doilea "candidaţii care nu se limitează la un anumit bazin electoral, ci atrag voturi din mai multe zone precum Mircea Geoană au o intenţie de vot semnificativ mai mare în toate scenariile în care participă''.



În absenţa lui Mircea Geoană, Marcel Ciolacu se clasează pe primul loc, dar cu scoruri mai strânse. Cei doi candidaţi ai dreptei, Nicolae Ciucă şi Elena Lasconi, ar fi practic la egalitate în turul al doilea, explică Remus Ştefureac.



Potrivit sondajului, scenariul Marcel Ciolacu vs. Mircea Geoană, în turul aI II-lea al alegerilor prezidenţiale, s-ar solda cu 47,8% dintre opţiuni pentru fostul secretar general adjunct al NATO, iar 34,2% pentru actualul premier. 1,8% nu s-au hotărât, 13,9% declară că nu ar vota, iar 2,2% nu ştiu sau nu răspund. Raportat la respondenţii care au ales un candidat, 58,3% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 41,7% cu Marcel Ciolacu.



Pentru scenariul Nicolae Ciucă vs. Elena Lasconi, 37% dintre respondenţi l-au ales pe liderul PNL; 36,7% pe liderul USR; 1% nu s-au hotărât, 22,3% declară că nu ar vota, iar 3% nu ştiu sau nu răspund. Raportat la respondenţii care au ales un candidat, 50,2% ar vota cu Nicolae Ciucă, respectiv 49,8% cu Elena Lasconi.



În scenariul Mircea Geoană vs. Nicolae Ciucă din turul aI II-lea al alegerilor prezidenţiale, 50,1% dintre români l-ar vota pe fostul secretar general adjunct al NATO, iar 27,9% pe preşedintele Senatului. 1,3% nu s-au hotărât, 18,4% spun că nu ar vota, iar 2,2% nu ştiu sau nu răspund. Raportat la respondenţii care au ales un candidat, 64,2% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 35,8% cu Nicolae Ciucă, potrivit cercetării.



Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidenţiale ar ajunge Marcel Ciolacu şi Elena Lasconi, 43,5% dintre români l-ar vota pe liderul PSD, iar 36,8% pe preşedinta USR. 0,7% nu s-au hotărât, 16,6% spun că nu ar vota, iar 2,4% nu ştiu sau nu răspund. 54,2% dintre cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat l-ar vota pe Marcel Ciolacu, iar 45,8% pe Elena Lasconi.



Cercetarea mai arată că, într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea între Mircea Geoană şi Elena Lasconi, fostul secretar general adjunct al NATO ar obţine 46,9%, iar lidera USR - 29,2%. 1,6% nu s-au hotărât, 19,4% spun că nu ar vota, iar 2,9% nu ştiu sau nu răspund. Raportat la respondenţii care au ales un candidat, 61,7% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 38,3% cu Elena Lasconi.



Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research, la comanda Institutului pentru Libertate şi Democraţie, în perioada 11-16 septembrie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.102 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.

AGERPRES

››› Vezi galeria foto ‹‹‹