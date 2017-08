Furtuna din mintea unei mame şi un tren

Trenul rapid izbucneşte dintre copaci şi mă clatină prin năvala aerului despicat de locomotivă, pare o înfricoşătoare alergare de bivoli nebuni. Pluteşte o adunătură de energii rele, o simţi prin porii pielii, prin gânduri, prin apăsarea pe creştet. Aici, cei trei copilaşi şi cel încă nenăscut s-au urcat în Cer spulberaţi de tren. Două fetiţe se aflau în braţe la mamă, fetiţa cea mare era ţinută de mână. Copiii, de regulă, se simt în siguranţă în braţele mamei, sunt liniştiţi de mână cu mama, dar de astă dată negura din mintea mamei i-a împins în moarte. Mă aflu între terasamentul căii ferate, la intrarea în Brăneşti, şi liziera de copaci. Umbra copacilor, furtuna din mintea mamei şi un tren. Când trenurile trec în viteză turbată, nici nu poţi să te uiţi, spaima îţi întoarce capul. Cum or fi privit ochişorii micuţilor bolidul care i-a împrăştiat pe plugul ascuţit al locomotivei şi printre şine?! Mama avea înfipte în minte ghearele viclene ale depresiei, au îmboldit-o să se sinucidă, dar nici teribilul ecuson de Mamă nu îi permitea să curme şi viaţa copiilor. Aveau dreptul să meargă în continuare pe drumul destinului fără intersecţia cu locomotiva, poate ar fi fost împliniţi, poate ar fi avut şi oftat.. Dar ar fi trăit! La bariera de lângă halta Brăneşti, maşinile claxonează fără rost, un zvâcnet de inimă le şopteşte şoferilor să claxoneze pentru îngeraşii îmbrânciţi în neant. Mama sinucigaşă şi ucigaşă era în plină criză de depresie. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a sunat alarma că depresia va fi blestemul mileniului nostru. Boală parşivă... Îmi spuneau profesorii de psihiatrie că în depresie distanţa între o anume însingurare, lipsă de interes, tristeţe şi ştreang este de numai câţiva centimetri. Misiunea apropiaţilor depresivului, a familiei, a cunoscuţilor este să observe semnele negălăgioase ale bolii psihice şi să ducă bolnavul la medic. Întreruperea tratamentului provoacă recăderi în depresie tot mai adânci, cu vijelii în suflet şi în minte. Sinuciderea prin aruncarea sub tren este groaznică. S-au mai petrecut accidente de tren cu sfârtecarea trupului. Actriţa din serialul “Lumini şi umbre”, Eva Papp, a alunecat sub tren şi i-au fost tăiate picioarele. Marele actor polonez Cibulski, ameţit de alcool, a căzut sub locomotivă şi a murit. Cea mai dorită femeie, actriţa Americii, Marlyn Monroe, iubită şi de preşedintele Kennedy şi de soţul scriitor Arthur Miller, adulată de lumea întreagă, s-a sinucis furată de depresie. Un fulger de oţel cu 150 de kilometri la oră mai vâjâie pe lângă mine şi mă abate spre întunericul pădurii de lângă şine. Dintre arbori, se aude ciripit de păsărele. Poate sufletele celor trei copii-îngeri sunt şi ele privighetori.