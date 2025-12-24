Metroul Gara de Nord – Progresul intră în linie dreaptă: Guvernul a dat OK-ul pentru amplasament și exproprieri

Potrivit unui comunicat al Guvernului, despăgubirile se ridică la peste 141 de milioane de lei pentru un număr de 118 imobile proprietate privată, în suprafaţă totală de peste 110.000 metri pătraţi. Traseul noii linii de metrou M 4 va avea 14 staţii, care vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 12 kilometri, între staţia Gara de Nord 2 şi staţia Gara Progresul şi va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5, precum şi al comunei Jilava din judeţul Ilfov, se arată în comunicatul Executivului.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat la începutul acestei luni ordinul de începere a lucrărilor de extindere a magistralei M4 de metrou, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local.

Contractul pentru lotul 1 Gara de Nord – Eroii Revoluției a fost câștigat de asocierea turco – bulgară, respectiv Dogus – GP Group JSC – Trace Group. „Ulterior, ne vom ocupa și de lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel că Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud având la dispoziție un mijloc de transport rapid și ecologic”, a continuat primarul Sectorului 4.

Pentru lotul 2 Eroii Revoluției – Gara Progresul a depus ofertă doar asocierea Construcții Erbașu – Concelex – Bog’Art.

Anunțul de licitație pentru construirea tronsonului Gara de Nord – Gara Progresul din Magistrala 4 de metrou a fost publicat pe 26 aprilie 2024 în SEAP. Valoarea estimată a contractelor pentru cele două tronsoane (Gara de Nord – Eroii Revoluției și Eroii Revoluției – Gara Progresul) depășește 9,6 miliarde de lei.