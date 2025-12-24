Guvernul majorează standardele de cost pentru serviciile sociale, din 2026

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, nivelul alocației zilnice de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, pentru copiii aflaţi în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, precum și pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice va fi de 32 de lei, arată un proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Este necesară actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și victimelor violenței domestice pentru a se putea asigura finanțarea adecvată standardelor minime de calitate, se precizează în expunerea de motive care însoțește proiectul. Prin actualizarea acestor sume, la un nivel care să reflecte în mod decent evoluțiile ascendente ale prețurilor, se poate vorbi despre asigurarea unor condiții care să permită o viață decentă și integrarea lor în societate de o manieră rezonabilă care să evite discriminarea acestora sau marginalizarea lor, inclusiv din considerente de natură financiară, justificat de resursele limitate pe care statul le acordă autorităților responsabile cu creșterea și îngrijirea acestora, se mai arată în proiectul de act normativ.

Cu cât se majorează standardele de cost

Valoarea medie procentuală a creșterii standardului de cost pentru serviciile sociale destinate copiilor este de 44% față de standardele aflate în vigoare;

Valoarea medie procentuală a creșterii standardului de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități este de 35,24 % față de standardele aflate în vigoare;

Valoarea medie procentuală a creșterii standardului de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice este de 7% față de standardele aflate în vigoare, rezultat ca urmare a majorării unor standarde și diminuării concomitente a altora;

Valoarea medie procentuală a creșterii standardului de cost pentru serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice este de 48% față de standardele aflate în vigoare;