Stallone are grijă de Florian, românul pe care-l lansează la Hollywood

Am aflat în exclusivitate câtă atenţie, câtă grijă îi arată Silverster Stallone falnicului român care va juca în rol principal în seria a doua a filmului de succes “Creed”. Florian Munteanu nu este doar un bărbat frumos şi clădit perfect precum statuile sculptorilor din Grecia Antică, dar este şi o fire simpatică, cu lipici la oameni. Lumea cu ifose a Hollywood-ului l-a înfiat, alintându-l Florian Big Nasty Munteanu, se potriveşte cuvântul “big” fiindcă absolventul Facultăţii de Management Sportiv de la Munchen are o statură impozantă, 1,98 metri şi poţi face lecţie de anatomie pe grupurile de muşchi reliefaţi şi doldora de sport. Marea vedetă a cinematografiei americane, Stallone îl întreabă în fiece zi pe Florian dacă toate sunt în regulă, dacă e nevoie să dea un telefon pentru rezolvarea vreunei probleme a tânărului român. Silverster nu are fumuri, e natural şi prietenos, i-a invitat pe toţi din echipă la un meci de box important la New York, plătind biletele din buzunarul lui, bilete scumpe de 1.200 dolari fiecare. Născut la Munchen, Florian Munteanu este fiul Floricăi Munteanu şi al unui cunoscut medic dermatolog român. A învăţat în Germania, dar vorbeşte ireproşabil româneşte, iar la fiecare filmare a vreunui clip sau scurt metraj îmbracă pentru început tricouri cu drapelul roş galben albastru pe piept. După, ce timp de 35 de ani, soţii Munteanu au aplicat terapii inovatoare într-o clinică din Munchen, unde ajunseseră şi coacţionari, fermecătoarea Florica Munteanu a zis că de ce românii să nu beneficieze şi ei de o clinică ultramodernă în Bucureşti. Si s-au întors acasă, unde de 10 ani îi tratează pe români cu cele mai moderne aparte de biorezonanţă, de vârf şi în Germania, cu metode la ultimă oră. Nu puţine filme americane s-au realizat în România, au filmat la noi mari vedete precum Nicolas Cage, Cuba Gooding junior, Steven Segal, Jean Claude van Damme. Când i-am întrebat pe regizorii de platou, pe cei din echipele noastre de filmare care dintre aceşti răsfăţaţi ai ecranului s-au purtat cel mai firesc, fără fasoane, care au fost apropiaţi şi prietenoşi cu românii, au răspuns fără nicio ezitare: cel care a lăsat cea mai frumoasă amintire a fost Cuba Gooding junior. Steven Segal a adoptat un căţel de la un adăpost şi a petrecut şi el cu românii. Cel care a refuzat bodyguarzi şi s-a afumat în nişte cluburi, făcând scandal şi încasând ceva pumni a fost van Damme.

Florin Condurăţeanu