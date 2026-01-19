Piața imobiliară din Chișinău, în colaps: vânzările de apartamente s-au prăbușit cu 80%

Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un singur an.

Declinul sever al cererii vine în contextul unei creșteri accelerate a prețurilor. La finalul anului 2025, prețul mediu al apartamentelor din capitală a ajuns la 1.720 de euro pe metru pătrat, cel mai ridicat nivel din istoria pieței imobiliare. Indicatorul include atât locuințele din blocuri noi, cât și fondul locativ secundar, inclusiv apartamentele din blocuri de tip sovietic, indiferent de starea acestora – cu reparație sau în variantă „albă”.

În doar doi ani, potrivit datele Acces Imobil, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a crescut de la 1.070 de euro pe metru pătrat în 2023 la 1.720 de euro la sfârșitul lui 2025. Aceasta reprezintă o majorare de 60,7%, echivalentul unei scumpiri de aproximativ 650 de euro pentru fiecare metru pătrat.