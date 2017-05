Strungăreaţa din “O scrisoare pierdută”

Vine şi momentul în care dinţii îi trădează pe cei care au adunat o căruţă de ani, frumuseţea de dantură se clatină şi când bate vântul afară, aşa că stomatologii încearcă să dreagă mişcarea nepotrivită a caninilor, a incisivilor, a măselelor. Dar protezele nu se achită de sarcini precum dinţii de la mama lor, se întâmplă mişcări vizibile şi deranjante la rostirea unor consoane, chiar şi la zicerea unor vocale mai blânde. La actori, clătinarea dinţilor artificiali poate duce la momente caraghioase. Un actor de valoare al Naţionalului, aplaudatul Costache Antoniu, a sfeclit-o cu proteza nesigură chiar în finalul exploziv al “Scrisorii pierdute”. Juca rolul Cetăţeanului Turmentat, mereu în ceaţă, “Eu pe cine votez?”. Ceaţă şi din pricina ţuicii ,şi din cauza schimbărilor de candidaţi, rotiţi din raţiunile de amor furtunos al Joiţichii. Dama fatală le-a răsucit minţile tuturor bărbaţilor din piesă şi mofturile ei au triumfat. Aşa că, la final, în timpul serbării din parcul oraşului, Caţavencu îi laudă pe masculii alfa bramburiţi de femeia cu bufeuri şi crize de plâns, iar lozinca de sfârşit îi aparţine Cetăţeanului Turmentat. Acesta urează, clătinat de alcool: “Trăiască Joiţica, e damă bună!”. Însă lui Costache Antoniu, cetăţeanul nelămurit şi păcălit, la toastul “Trăiască Joiţica, e damă bună” i s-a mişcat proteza din gură şi s-a auzit în sală doar “Joiţa e damă”. Cam aiurea, că Joiţa i se spune vacii din comună. Probleme au apărut şi cu frumoasa actriţă Elvira Godeanu, considerată de mulţi cea mai reuşită Joiţică în piesa lui Caragiale. Elvira nu dorea să accepte rolul, îmi povestea: “Refuzam propunerea marilor regizori Sică Alexandrescu şi Soare Z. Soare, le spuneam că n-o înghit pe Joiţica, mi-e antipatică şi, în plus, am o oarecare strungăreaţă, nepotrivită pentru personajul cochet”. N-a putut să scape de rol frumoasa Elvira Godeanu, regizorii au convins-o: “Rolul ţi se potriveşte ca o mănuşă, o să fie un mare succes, iar strungăreaţa aduce un aer nostim, şmecher al muierii care-i învârtea pe toţi”. Elvira Godeanu a înregistrat o mare performanţă actoricească şi a făcut cum o îndemnau regizorii: “Joacă şi noaptea, când ajungi acasă, dă-ţi palme în faţa oglinzii şi înjur-o pe Joiţica!”. Se îndrăgostise de Elvira Godeanu cel mai mare ştab comunist, Gheorghiu-Dej, a cerut-o de soţie pe divă, dar aceasta l-a refuzat. Cu strungăreaţă au ajuns pe vârful popularităţii Madonna, Vanessa Paradis şi alte staruri. Ionela Prodan, cu ditamai strungăreaţa, a cântat teribil folclor, “din bucata mea de pâine am hrănit un om şi-un câine”, dar omul a uitat milostenia, însă căţelul îi linge mâna omului darnic.