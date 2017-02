BANCUL ZILEI: Ai grijă pe cine ajuți, ca să nu-l distrugi!

Un bărbat are şase copii şi e atât de mândru de această realizare, încât începe să-şi strige nevasta „mamă a şase”, în ciuda protestelor ei. Într-o...

Un instructorul auto întreabă 3 eleve blonde: – Ce culoare are o Dacie albă? Prima: – Poate e roșie? A doua: – Poate e verde? A treia: – Poate este albă? – Corect....

L-am privit în ochi… şi i-am zis de la obraz…. – Bă… cu tine am fost la muncit, cu tine am fost la iubit, cu tine am fost şi la bine şi la rău, iar tu …. să mă lași...