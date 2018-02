Carburant pentru farfurii zburatoare!

Intr-adevar, ce carburant folosesc OZN-urile? Circula cateva teorii in acest sens, lansate in special de ufologi, vanatorii de OZN-uri.

Extrem de cunoscut printre acesti specialisti virtuali, Jan Harzan, spre exemplu, crede ca, pentru deplasarile lor prin Univers, extraterestrii folosesc "o energie noua", care se fabrica direct la bordul navelor. O tehnologie care permite parcurgerea unor distante mari.

Jan Harzan a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a analizat comportamentul a peste 100.000 de OZN-uri. In orice caz, asa sustine ufologul, potrivit caruia, teoria lui va conduce la un real progres tehnologic, ajutandu-i pe cecetatorii de pe Terra sa faca un salt urias in dezvoltarea stiintei.

Alti ufologi sunt de parere ca OZN-urile isi iau energia necesara de la Soare, avand in vedere ca, in perioadele de furturi solare in jurul astrului se aduna foarte multe obiecte zburatoare neidentificate. Unii vanatori de farfurii zburatoare afirma ca vizitatorii din Univers studiaza Soarele, altii sustin ca isi incarca bateriile.

Exista si adepti ai teoriei, potrivit careia OZN-urile folosesc energia electrica, aceea pe care o cunoastem si noi. De unde si pana unde aceasta idee? S-a pornit de la fotografiile unde respectivele nave "ar pluti deasupra firelor de inalta tensiune".