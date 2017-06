Un homar de 132 de ani, eliberat în sălbăticie după ce a trăit 20 de ani într-un restaurant

Un homar gigantic de 132 de ani, pe nume "Louie", a fost eliberat în sălbăticie după ce şi-a petrecut ultimele două decenii într-un restaurant din New York, inforează UPI.



Un reprezentant al primăriei din Hempstead a publicat vineri pe internet fotografii realizate în momentul în care homarul Louie având o greutate de aproape 10 kilograme (22 de livre), a fost eliberat înapoi în ocean.



"Nu te închide în carapace. Ajută oraşul Hempstead să protejeze fauna sălăbatică. Cu ocazia Lunii Naţionale a Homarului îl eliberăm pe homarul Louie de 22 de livre şi 132 de ani de la Peter's Clam Bar ca să poată trăi din nou", se arată în mesajul care însoţeşte fotografiile publicate de Anthony J. Santino, reprezentant al localităţii Hempstead, şi de Butch Yamali, proprietarul restaurantului cu profil pescăresc.



Yamali a declarat că recent un client al localului său a dorit să îl cumpere pe Louie, însă el a refuzat să vândă homarul care, potrivit spuselor sale, a devenit "ca un animal de companie", arată New York Post. "Louie a fost aici circa 20 de ani şi pare să fie gata să plece", a menţionat patronul.



Homarul se afla în restaurant de mai bine de un deceniu când Yamali a cumpărat localul, în urmă cu patru ani.



Mai mulţi locuitori din Hempstead şi reprezentanţi ai administraţiei locale s-au adunat pentru a asista la eliberarea lui Louie înapoi în ocean. "Louie ar fi sfârşit în unt, în farfuria unui iubitor de fructe de mare, însă astăzi ne aflăm aici pentru a-i oferi o viaţă mai bună", a declarat Santino.



Potrivit unui expert, Louie are mari şanse să supravieţuiască în ciuda faptului că şi-a petrecut mare parte din viaţă în captivitate şi şi-a pierdut un cleşte deoarece în libertate nu are prădători naturali, precizează sursa citată. AGERPRES