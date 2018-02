Care sunt plantele medicinale recomandate în funcție de ZODIE

Zodiile sub care ne naștem nu ne influențează doar viața ci și sănătatea și sensibilitățile. Astfel, fiecărei zodii îi este recomandată și o plantă medicinală care ajută la menținerea sănătății și stării de bine.

Berbec

Guvernat de: Marte

Boli specifice: Marte guverneaza capul, inclusiv creierul. Totodata, planeta Marte este asociata cu fierul, de aceea ea influenteaza si sangele. Bolile specifice acestei zodii sunt depresiile, durerile de cap si problemele legate de circulatia sangelui.

Leacul naturist: Paducelul. Aceasta planta face minuni in cazul Berbecului, calmandu-i starile de nervozitate si reglandu-i tensiunea arteriala.

Taur

Guvernat de: Venus

Boli specifice: Venus guverneaza gatul, limba, maxilarul, glanda tiroida, vertebrele cervicale si o parte a nervului optic. Taurii se imbolnavesc cel mai des de stomac, amigdalita, laringita, dar si de afectiuni genitale.

Leacul naturist: Menta. Ea regleaza functiile intestinale, esterecomandata in afectiunile aparatului respirator, combate laringita sidurerile menstruale.

Gemeni

Guvernati de: Mercur

Boli specifice: Mercurul guverneaza plamanii, umerii, sternul si mainile. De aceea, bolile specifice sunt starile de anxietate, dureri ale umerilor si mainilor, nevralgiile intercostale, pneumoniile si virozele.

Leacul naturist: Oregano. Este ideal in tratarea afectiunilor respiratorii, calmand tusea convulsiva si fluidificand secretiile bronhice. Este foarte bun si in tratarea reumatismului si a artrozelor.

Rac

Guvernat de: Luna

Boli specifice: Luna guverneaza plamanii si organele digestive. Nativul in Rac este predispus la boli de stomac, la constipatii si la o circulatie periferica deficitara.

Leacul naturist: Tarhonul.

Are actiune calmanta, diuretica, expectoranta, ceea ce se pliaza perfect pe predispozitiile Racului.

Leu

Guvernat de: Soare

Boli specifice: Soarele guverneaza inima, ochii, articulatiile si incheieturile, generand reumatisme cronice.

Leacul naturist: Rostopasca. Planta reduce presiunea arteriala, combate angina pectorala, tahicardia, insuficienta cardiaca si artrita. Relaxeaza musculatura vaselor mari si coronare si este recomandata in tratarea bolilor de ochi.

Fecioara

Guvernata de: Mercur

Boli specifice: Problemele nativilor din zodia Fecioarei sunt de tract digestiv: asimilare intestinala, dureri abdominale, perturbari ale tranzitului intestinal. Mai pot suferi de diabet si pancreatita.

Leacul naturist: Rozmarinul. Utilizat de mii de ani in tratarea bolilor digestive, el are efect garantat in cazul acestor afectiuni.

Balanta

Guvernata de: Venus.

Boli specifice: Venus guverneaza rinichii si vezica biliara,prostata si partea lombara a coloanei vertebrale. Balantele au tendinta de a retine toxinele, ceea ce duce la afectiuni renale.

Leacul naturist: Ardeiul iute. Este excelent in tratarea diabetului, a afectiunilor prostatei si a tulburarilor digestive. Ardeii sunt foarte buni detoxifianti, avand proprietati antiseptice.

Scorpion

Guvernat de: Pluto si Marte

Boli specifice: Pluton guverneaza organele genitale, colonul si prostata. Nativii in Scorpion sunt predispusi la hemoroizi, hepatita, afectiuni ale organelor sexuale, migrene.

Leacul naturist: Porumbarul. Are proprietati laxative, depurative, calmante in cazul durerilor de stomac, antiseptice si antiinflamatoare.

Sagetator

Guvernat de: Jupiter

Boli specifice: Jupiter are in vizor ficatul, vezica biliara, pancreasul, coapsele si circulatia arteriala. Sagetatorii sunt predispusi la obezitate, pancreatita si diabet, artroza lombara, precum si la afectiuni ale femurului.Leacul naturist: Scorusul. Aceasta planta este excelenta in combaterea aterosclerozei si spondilozei.

Capricorn

Guvernat de: Saturn

Boli specifice: Saturn guverneaza scheletul, cu precadere genunchii, pielea si dintii. Afectiunile hepatice, dermatitele, pancreatitele sunt bolile ce-i afecteaza cel mai des.

Leacul naturist: Tataneasa. Planta are efecte antiinflamatoare, antioxidante si favorizeaza regenerarea tesuturilor. Trateaza iritatiile pielii, calmeaza nevralgiile si ii ajuta pe Capricorni in lupta cu bolile aparatului digestiv.



Varsator

Guvernat de: Uranus

Boli specifice: Uranus guverneaza circulatia periferica, sistemul nervos simpatic, cortexul cerebral si nervul spinal. De aceea, problemele de sanatate la care se pot astepta nativii in Varsator sunt de ordin nervos, precum depresiile, dar si varice si proasta circulatie sanguina.

Leacul naturist: Valeriana. Este un calmant excelent pentru sistemul nervos si lupta impotriva depresiilor si a circulatiei proaste.

Pesti

Guvernati de: Neptun

Boli specifice: Cei din zodia Pesti au probleme cu picioarele si mucoasele. De aceea, nativii sunt predispusi la tuberculoza, infectii virale si pneumonii.

Leacul naturist: Teiul. Acesta are proprietati antiseptice si calmante pentru plamani, este un neurosedativ puternic si are si efect antiinflamator. Teiul poate trata cu succes bolile aparatului respirator, precum si starea de agitatie sau anxietatea.