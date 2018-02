Zodiile care-i scot din mintii pe toti ceilalti!

Sunt oameni care intotdeauna ii atrag pe cei de sex opus. Nu conteaza ce gandesc, cati bani au in buzunar sau cum se imbraca. In orice conditii, aceste zodii raman fermecator de atragatoare.

Sagetator

Daca partenerul tau este din zodia Sagetorului, se poate spune ca ai noroc. Egoisti prin definitie, cand vine insa vorba de relatia cu persoana iubita, pasinunea lor depaseste orice imaginatie. Pentru Sagetatori, a face dragoste este o arta, unde trebuie sa existe armonie si unde micile detalii nu conteaza. Ei sunt dispusi sa faca orice pentru a-si satisface partenerul.

Care este secretul celor nascuti sub acest semn zodiacal? Energia lor interioara, dar si increderea in sine. Doua trasaturi care asigura succes in tot ceea ce intreprinde pe linie profesionala, subliniindu-i, totodata, maturitate in dragoste.

Scorpion

Ceea ce-i deosebeste pe Scorpioni de ceilelalte semne zodiacale este faptul ca ei sunt dispusi la orice ora din zi sau din noapte sa incerce ceva nou, sa faca descoperiri. Intuitiv, fiecare dintre noi ne-am dori, intr-un moment de apropiere, sa experimentam, dar nu avem mereu curajul de a merge pana la capat cand se iveste o astfel de ocazie. In schimb, Scorpionii vor cauta sa afle cat mai multe despre sine si despre persoana iubita, gasind noi si noi metode de a atinge satisfactia suprema.

Gemeni

Persoanele nascute in Gemeni sunt plin de contradictii, dar in acelasi timp sunt stralucitori, interesanti si eleganti. Iar cand vor sa cucereasca, nimic nu le sta in cale. O simpla privire si succesul este asigurat.