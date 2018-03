Care vor fi cele mai puternice ARMATE ale viitorului!

In 2030, Statele Unite, Rusia, Franta, India si China vor dispune de cele mai puternice armate terestre din lume, sustine expertul militar Robert Farley in paginile publicatiei americane The National Interest.

In opinia analistului, si peste 12 ani US Army va continua sa reprezinte "standardul de aur", ramanand cea mai puternica forta militara a lumii. De la incheierea razboiului rece, Pentagonul a acumulat suficienta experienta de lupta in operatiuni militare, precum cele din Irak si Afganistan.

In plus, americanii se bucura de un buget al apararii urias comparativ cu alte state, dispunand, totodata, de cel mai mare parc de aparate fara pilot care permit strangerea de informatii exacte si lansarea unor lovituri precise.

In ceea ce priveste Rusia, fortele armata ale acestei tari isi vor pastra si in 2030 capacitatea de lupta, continuand sa reprezinte o putere imposibil de ignorat. Dar, subliniaza Farley, "vor exista si probleme dintre cele mai serioase. Poate ce mai grava fiind accesul la tehnologiile de ultima ora", crede autorul articolului.

Pe plan european, armata Franta va figura si in 2030 printre cele mai bine pregatite din lume. Chiar daca India se confrunta cu o lipsa de tehnologii militare, in urmatorul deceniu autoritatile de la New Delhi vor lansa o campanie sustinuta de achizitii de armament, cu acces la cele mai moderne modele realizata in SUA si Europa.

Armata terestra a Chinei nu are experienta unor actiuni militare reale. In plus, spre deosebire de aviatie sau marina militara, trupele terestre nu dispun de o finantare adecvata de la bugetul statului. Totusi, Beijing dispune, practic, "de o forta vie nelimitata, practic", subliniaza Farley.