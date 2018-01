Cum sa reusesti in viata si sa fii fericit? Ce spune Stephen Hawking

Stephen Hawking, poate cel mai celebru fizician in viata, si-a sarbatorit, in 8 ianuarie, cea de-a 86-a aniversare, organizand o conferinta la Royal Institute din Londra. Iata cateva dintre recomandarile renumitului om de stiinta.

In urma cu 33 de ani, medicii au vrut sa-l deconecteze de la aparate. La varsta de 21 de ani, Stephen Hawking a fost diagnosticat cu scleroza laterala amitropica. De regula, durata medie de viata a celor care sufera de aceasta afectiune se situeaza undeva intre doi si cinci ani. Dar numai un pacient din doi trece de trei ani.

Cu alte cuvinte si potrivit statisticilor, Stephen Hawking nu ar mai fi trebuit sa fie de mult pe aceasta lume. Totusi, este aici. Poate pentru a ne vorbi despre misterele Universului, pentru a formula previziuni legate de dezvoltarea inteligentei artificiale sau pentru a ne da sfaturi.

"Priviti in sus, spre stele, nu in jos, spre picioare. Incercati sa dati un sens la tot ceea ce vedeti si intrebati-va ce anume face ca Universul sa existe. Fiti curiosi!", indeamna astroficianul britanic.

Un sfat care vine de la o persoana care stie mult mai bine decat altii ce inseamna stresul, starile de depresie si angoasa, comparate de el cu gauri negre.

"Gaurile negre nu sunt atat de negre pe cat am crede. Nu sunt inchisori eterne pentru ceea ce se gaseste acolo. Unele lucruri pot iesi, regasindu-se, eventual, intr-un alt univers. Prin urmare, daca simtiti ca sunteti intr-o gaura neagra, nu intrati in panica si nu abandonati nimic: intotdeauna exista o iesire", asigura expertul.

Complet paralizat, el isi continua cercetarile si inspira un mare numar de persoane, vorbindu-le despre spatiu si univers, dar si despre lumea noastra. "Am avut nesansa sa ma imbolnavesc. In schimb, am sansa sa lucrez in teoria fizicii, unul din rarele domenii unde handicapul nu este un lucru foarte grav", a spus Hawking. "Pastrati-va calmul, fiti cu moralul ridicat, indiferent de provocarile la care va supune viata, indiferent de handicapul care va loveste. Oamenii nu au timp de voi, daca sunteti tot timpul furiosi sau daca va plangeti de mila", afirma omul de stiinta.

Secretul fericirii? Sa lucrezi cu placere si daruire, sa iti pastrezi simtul umorului in toate circumstantele. "Munca va oferi un un scop existentei dumneavoastra, fara scop, viata e pustie". "Iar daca viata vi se pare oribila, gasiti ceva, nu conteaza ce, care sa va faca placere, un domeniu in care stiti ca veti reusi. Atata timp cat exista viata, exista si speranta", a adaugat Stephen Hawking.

"Nu pot spune ca starea mea fizica m-a ajutat in munca, dar m-a ajutat sa ma concentrez pe studiu, evitand conferinte plictisitoare", a continuat fizicianul. Fizica i-a placut din tinerete, dar in familie, numai fiul cel mare, Robert, i-a urmat calea, iar acum lucreaza la Microsoft.

"Fiica mea, Lucy, a studiat limbile rusa si franceza, este jurnalista si romanciera. Fiul ei mai mic, Tim s-a orientat tot spre limbile straine. Am si un nepot, William, care adora calculatoarele", a enumerat marele om de stiinta, aratand, totodata, cat de important este sa zambesti. "Viata ar fi dramatica, daca nu ar fi si haioasa".

In alta ordine de idei, "daca cineva va critica pentru greselile facute, spuneti-i ca este tot raul spre bine, pentru ca fara imperfectiuni, nici voi, nici eu nu am fi existat". Mai ales ca "principalul inamic al cunoasterii nu este ignoranta, ci iluzia ca stii".