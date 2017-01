5 trucuri ale WhatsApp care îţi vor face viaţa mai uşoară

Cel mai probabil petreci foarte mult timp pe WhatsApp, dar câte ştii de fapt despre aplicaţie?

Iată cinci metode la îndemână care îţi vor uşura viaţa:

1. Marchează un mesaj

Ţine apăsat pe un mesaj şi dă click pe steluţa din meniu pentru a-l salva şi pentru a-l găsi cu uşurinţă mai târziu.

2. Găseşte contactul favorit de pe WhatsApp

Dacă te-ai întrebat vreodată cu cine ai vorbit cel mai mult, să ştii că e foarte uşor de aflat.

În cazul unui iPhone, mergi la: Settings > data and storage use > storage use. Aici vei găsi lista contactelor care îţi ocupă cel mai mult din memorie şi cu care ai vorbit cel mai mult.

Pentru utilizatorii de Android: Settings > chat > chat history > email chat.

3. Cum scapi de salvarea automata a fotografiilor şi clipurilor video

Fotografiile şi clipurile video trimise pe WhatsApp se salvează automat şi pot ocupa foarte mult spaţiu din memoria internă a telefonului, fără ca tu să îţi dai seama.

În cazul unui iPhone se procedează în felul următor: Settings > chats, apoi click pe „save” la „incoming media off”.

Pentru Android: Setting > Data usage > Media auto-download şi setaţi pentru fiecare în parte cum vreţi să se salveze ataşările.

4. Opreşte notificările dintr-un grup

Grupurile de chat nu consumă doar bateria telefonului, ci şi nervii tăi uneori. Dacă ai nevoie de o pauză, dar nu vrei să părăseşti grupul, deschide conversaţia pe care vrei să o dai pe silenţios, selectează contactul sau grupul respectiv şi dă pe „Mute”. Opţiunile de reducere a tăcerii variază între opt ore şi un an. Pentru sistemele de operare cu Android, ţine apăsat pe contact sau grup până când apare simbolul unui difuzor tăiat în partea de sus a ecranului. Dă click şi selectează perioada de timp în care nu vrei să fii bombardat cu mesaje.

5. Mută conversaţiile

Dacă nu vrei să pierzi nimic dintr-o conversaţie, e foarte simplu să o salvezi prin opţiunea „export”.

Utilizatorilor de iPhone trebuie să intre în contact > info page şi să dea scroll până apare „export chat”.

Pentru Android, click pe menu > more > email chat.

Sursa: Indy100.com