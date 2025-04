Campionul traseismului politic parlamentar. Dumitru Coarnă a demisionat și din al treilea partid

De data aceasta, plecarea s-a petrecut la puțin peste trei luni de la preluarea noului mandat de ales, motivul invocat fiind acela că Diana Șoșoacă „a adresat injurii electoratului suveranist și candidatului Călin Georgescu”. Coarnă a fost, în legislatura trecută, atât parlamentar PSD, dat afară de Marcel Ciolacu după o vizită la Ambasada Rusiei, cât și parlamentar AUR, de unde a plecat certându-se ca la ușa cortului cu George Simion. De altfel, de la începutul acestei legislaturi, Partidul Dianei Șoșoacă a rămas fără o serie de parlamentari, care au demisionat, devenind senatori și deputați neafiliați.

Trei luni și o săptămână. Atât este termenul în care Dumitru Coarnă, ales parlamentar la al doilea mandat, a rezistat ca demnitar, la al treilea partid consecutiv prin care a trecut din 2020, până în prezent. Fostul lider de sindicat a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că a decis să demisioneze și din partidul SOS România, formațiune condusă de Diana Iovanovici Șopoacă, și pe listele căruia s-a refugiat încă din ultimele luni ale legislaturii trecute.

Într-o postare pe contul său de socializare, Dumitru Coarnă a ținut să precizeze că principalele motive ale acestui demers sunt legate de declarațiile Dianei Iovanovici Șoșoacă, prin care aceasta „a adresat injurii, în mod constant, electoratului suveranist”, „a adresat injurii candidatului Călin Georgescu” și „a ales să nu susțină moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Predoiu (Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne - n.red.), recomandând parlamentarilor să voteze împotrivă”.

Conform lui Dumitru Coarnă, „altfel spus, parlamentarilor SOS România li s-a recomandat să susțină transformarea Ministerului de Interne într-un adevărat instrument de poliție politică. Pentru aceste motive și consecvent respectării promisiunilor făcute tuturor celor care mi-au acordat încrederea de a-i reprezenta în Parlamentul României, am decis să demisionez din SOS România”.

Și-a făcut fostul șef de partid infractor

Nu este pentru prima dată când Dumitru Coarnă pleacă cu scandal dintr-un partid. Însă anul trecut, în plină pre-campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, similar cu ceea ce se petrece acum, deputatul și-a atacat, chiar de la tribuna Parlamentului, un alt fost șef al partidului din care a făcut parte. Este vorba despre George Simion, liderul AUR.

La data de 21 octombrie 2021, Coarnă a cerut să ia cuvântul și a declarat: „Eu am activat patru luni în acest partid (AUR - n.red.) şi am înţeles rapid că acest partid este condus de golani, infractori, funcţionează pe principiul grupului infracţional organizat. Se cer bani, infracţiuni săvârşite la vedere, delapidare, fals, uz de fals, evaziune fiscală. Toate materialele pe care le-au achiziţionat şi decontat prin AEP sunt materiale cumpărate de oameni şi fiscalizate prin infracţiune. La Călăraşi, de exemplu, cotizaţia pe care eu am virat-o prin bancă, ei au înregistrat-o ca fiind donaţie. Au înregistrat-o ca fiind donaţie”.

Citește pe Antena3.ro Al doilea cel mai mare oraș din Marea Britanie dispare sub munți de gunoaie. Imagini șocante din Birmingham

Dumitru Coarnă a adăugat: „Acest Simion este un golan care a vândut interesele românilor la tarabă. Acum primeşte ceea ce a semănat. Atenţie mare la ce se întâmplă! Am arestat în viaţa mea zeci, sute, mii de infractori, dar caracter infect ca al acestui Simion nu am văzut în viaţa mea. Şi, credeţi-mă, staţi de vorbă cu un poliţist... de 40 de ani în această zonă de responsabilitate, omul care a lucrat direct cu infractorii. În viaţa mea nu am putut să văd un caracter atât de infect şi un om care merge direct la infracţiune, iar Parchetul General nu vede”.

De la Ciolacu, la AUR, după care la SOS România

SOS România, partidul condus de Diana Iovanovici Șoșoacă, a intrat, în urma alegerilor parlamentare din data de 1 decembrie 2024, în Camera Deputaților, cu Dumitru Coarnă pe prima poziție de pe lista Organizației de București. De altfel, acesta este unul dintre cei mai performanți traseiști politici ai fostei legislaturi. Ales prima dată în anul 2020, pe listele PSD, Coarnă a fost exclus din partidul condus de Marcel Ciolacu. Dumitru Coarnă a activat ca deputat PSD până în luna aprilie a anului 2022, când a fost dat afară din partid, după ce a participat, împreună cu Diana Iovanovici Șoșoacă, la o recepție dată de Ambasada Federației Ruse la București.

După o perioadă de parlamentar neafiliat, Dumitru Coarnă s-a afiliat grupului parlamentar al AUR.

Apartenența la partidul lui George Simion a lui Dumitru Coarnă nu a durat prea mult, iar despărțirea politică a fost una contondentă. Atât de contondentă, încât, în această toamnă, Dumitru Coarnă a formulat acuzații extrem de grave la adresa lui George Simion, chiar de la tribuna Parlamentului, așa cum am citat mai sus.

Coarnă a stat în partidul condus de George Simion până în luna februarie a anului 2024, după care a devenit parlamentar neafiliat

Între timp, fostul pesedisto-aurist s-a înscris în SOS România și a fost reales, în urma ultimelor alegeri legislative. Imediat după validare, el a devenit liderul grupului parlamentar al SOS România din Camera Deputaților și a fost numit în funcția de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților.

Val de dezertări politice, imediat ce Legislativul s-a întors din vacanță

Cosmin Andrei este un alt deputat care a fost ales, la data de 1 decembrie 2024, în funcția de parlamentar, pe listele SOS România, în circumscripția electorală nr. 38 Tulcea. El a rămas membru al acestui partid până în luna februarie a acestui an, când a demisionat din rândul formațiunii, devenind deputat neafiliat. Parlamentarul ocupă o funcție de membru în Comisia pentru Învățământ.

În aceeași situație se află și un alt deputat, Ștefan Alexandru Băișanu, fost parlamentar PSD, PNL și ALDE, în legislaturile anterioare, și care a redevenit deputat pe listele SOS România. În primele zile ale noii legislaturi, Băișanu a decis să demisioneze și să devină parlamentar neafiliat. El este membru în Comisia pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în Masă și în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură.

Alt deputat ales pe listele SOS România care a demisionat din partid este Alexandrin Moiseev, urmat de colega sa Ecaterina Mariana Szoke.

La Senat, partidul Dianei Șoșoacă a pierdut, de asemenea, doi parlamentari. Este vorba despre Daniel Paul Romeo Gheorghe și despre Ionel Carp.