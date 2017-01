Dosarul Jakarta: Parchetul român, în anchetă secretă finanțată privat

Sebastian Ghiță a lansat noi acuzații la asdresa Laurei Codruța Kovesi. Ultimele atacuri făcute de patronul RTV, în cadrul unei înregistrări video, devoalează posibile implicări ale actualei șefe a DNA în dosarul Sorin Ovidiu Vîntu – Realitatea TV, relatările lui Ghiță fiind de o gravitate extremeă. Acesta susține că societatea pe care o controla, în perioada 2009 – 2010, Asesoft, a finanțat transporarea fostului manager al Gelsor, Nicolae Popa, din Indonezia, în România, la cererea expresă a procurorului general al României, de la acea dată, Laura Codruța Kovesi. Întâmplător, în perioada despre care face vorbire Sebastian Ghiță, unele surse din Poliția Română dezvăluiau că adjunctul lui Kovesi, procurorul Marius Iacob, ar fi dispus deplasarea unui subordonat, în secret, la Jakarta, pentru a-l audia pe Nicolae Popa, arstat în vederea extrădării în România.

Fostul deputat Sebastian Ghiță a dat, zilele trecute, publicității o nouă înregistrare, în care vorbește despre un plan al conducerii Parchetului General în preluarea postului Realitatea TV și pentru anihilarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

“La cererea lui Kovesi o firmă de construcții din Ploiești, care a primt bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducerea domnului Nicolae Popa, fost director Realitatea TV, din Indonezia. Realitatea este că o firma privată, la cererea statului român, a platit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI și care a furat sute de mii de oameni. Ce fel de operațiune o fi asta? Oare suntem vinovați de spălare de bani? E doar dânsa (Laura Kovesi – n.red.) sau sunt doar eu? Am acționat eu în numele statului român? Ce dovadă mai clara vreți ca doamna Kovesi a inventat acel dosar Realitatea Media și că folosea pentru acel dosar mailul secret cucuveauamov", a afirmat Sebastian Ghiță în ultima înregistrare video.

Deplasare conspirativă în Indonezia

În mod paradoxal, în anul 2010, după alegerile prezidențiale, surse judiciare din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au precizat faptul că un procuror din imediata apropiere a Laurei Codruța Kovesi, s-ar fi deplasat personal la Jakarta, după ce Nicolae Popa a fost arestat. Potrivit acestor informații, mâna dreaptă a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu îndosarul SOVInvest – Banca Agricolă, Nicolae Popa, urmărit internaţional din anul 2000, a fost audiat, în secret, de către un procuror aflat în subordinea şefului Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Marius Iacob. Audierea lui Popa ar fi avut loc la Penitenciarul de Stat din Jakarta (Indonezia), în perioada 5-10 martie 2010.

Procurorul în cauză ar fi fost însoţit, de către un înalt oficial al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pe data de 5 martie, delegaţia s-ar fi deplasat la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, unde s-ar fi îmbarcat la bordul unei curse Air France, cu escală la Paris. De aici, ar fi schimbat avionul pe ruta Paris-Jakarta. Sursele citate au adăugat că despre această deplasare nu ştiau, oficial, decât câteva persoane aflate la vârful Inspectoratului Generalal Poliţiei Române, al Parchetului General şi al Ministerului Justiţiei. Delegaţia s-ar fi întors la Bucureşti pe data de 10 martie 2010, scopul deplasării în Indonezia fiind audierea lui Nicolae Popa, aflat la acea dată, arestat în Penitenciarul de Stat din Jakarta. Aceleaşi surse susţin că audierea a avut loc pe mai multe etape şi că Nicolae Popa ar fi dat în faţa anchetatorilor români mai multe declaraţii scrise legate de dosarul în care, în anul 2006, a fost condamnat la 15 ani închisoare ,printr-o sentinţă rămasă definitivă emisă de către magistraţii Tribunalului Bucureşti.

A negat și a fost reconfirmat în funcție

Procurorul Marius Iacob a negat, la vremea respectivă, aceste informații, spunând că nu a dispus deplasarea vreunui procuror la Jakarta, pentru a-l audia pe Nicolae Popa, deoarece “audierea s-a făcut prin comisie rogatorie”. Cert este că, la scurt timp după presupusa operațiune “Jakarta”, în 11 martie 2010, fostul ministru al Justișiei, Cătălin Predoiu, a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de reînvestire a lui Marius Iacob în funcţia de procuror-şef al Secţiei deUrmărire Penală şi Criminalistică din Parchetul General. La data de 25 martie, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat pozitiv, cu unanimitate de voturi,propunerea ministrului justiţiei. Pe data de 28 martie 2010, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a semnat decretul prezidenţial de reînvestire a lui Marius Iacob.

În prezent, Marius Iacob, cunoscut opiniei publice pentru instrimentarea dosarului “Elodia”, este unul dintre procurorii-șefi adjunctți ai Direcției Naționale Anticorupție.

“Dosar fabricat pentru preluarea Realității TV”

Ghiță a făcut aceste acuzații în contextul în care a vorbit despre fabricarea dosarului Realitatea TV. “Kovesi m-a abordat în clădirea SRI, numită K2, unde stăteam împreuna la masă și mi-a spus că, ascultându-l pe Vîntu și-a dat seama că nu mai are finanțare pentru Realitatea. A văzut cât de vulnerabil este Vîntu și știa că va accepta într-un fel să primească finanțare și să cedeze Realitatea TV. Am acceptat acest lucru. Dânsa s-a gândit că va putea să-l doboare și să-l scoată din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea TV să devină o televiziune supusă, ce va da știri pozitive la adresa mai marilor zilei, dar ‘ucrul acesta nu s-a intamplat”., susține Ghiță, care a adăugat că “Am semnat acel contract de management cu Vîntu și am acceptat să finanțez Realitatea TV. La ceva timp au apărut fricțiunile între mine și Vîntu, iar Kovesi a stat la pândă și a făcut un dosar pe baza acestor fricțiuni/certuri dintre mine şi Vîntu. A inceput să-mi explice cum și în ce fel pot fi conduse discuțiile cu Vîntu astfel încât ele să pară șantaj, amenințare sau să se încadreze la niște fapte penale. Am ascultat de dânsa, pentru că aveam o relație de încredere și prietenie și pentru că punea pasiune în dorinta dânsei de a-l înfunda pe Vîntu și nu aș fi vrut să o refuz sau să mă cert cu dânsa”.

Popa, „recuperat” după zece ani

De la evenimentele descrise de Sebastian Ghiță, care se suprapun peste informațiile furnizate de sursele din polișie, s-a scurs un an până la extrădarea efectivă a lui Nicolae Popa din Indonezia. În 21 aprilie 2011, fostul manager al Gelsor, a fost adus în țată, după mai bine de zece ani de la prăbușirea Fondului Național de Investiții, despre care a susținut că nu a fost o afacere frauduloasă. Nicolae Popa a considerat revenirea în România o ocazie de a arăta că nu a facut niciodata faptele de care este acuzat și pentru care a fost condamnat. E se consideră o victimă politică, acuzând ca autoritățile de la București au fost presate de "puterile politice", atunci când au emis mandatul internațional de arestare în baza căruia a fost reținut la Jakarta.

În campania electorală prezidențaiăl din anul 2009, la confrntarea finală dintre contracandidații Traian B~sescu și Mircea Geoană, fostul președinte l-a acuzat pe șeful social democraților că l-a vizitat, pet imp de noapte, pe Sorin Ovidiu Vîntu, imediat după ce, în țară, s-a aflat știrea că Nicolae Popa a fost arestat la Jakarta. Geoană nu a negat vizita la Vîntu