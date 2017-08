Filmul „albirii” lui Eduard Kovesi și a unui director din Primăria Sibiu. O producţie marca DNA

Firma care a închiriat, în 2012, un spațiu de la Casa de Cultură a Sindicate­lor Sibiu, al cărei director a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a intrat oficial în posesia denunțătorilor Alin Dobrin și Eduard Kovesi abia după ce denunțatul a fost arestat și a primit sentința pe fond, la Tribunalul Sibiu. Un al treilea denunțător care a sesizat DNA cu privire la mita cerută în acest caz este chiar directorul Casei de Cultu­ră a Primăriei Sibiu, Ioan Ovidiu Dragoman, tatăl celui de la care Eduard Kovesi și partenerul său de afaceri, Alin Dobrin, a cumpărat firma în cauză. Procurorii și judecătorii care au instrumentat și au judecat acest dosar au dat dovadă de o rapiditate ieșită din comun. DNA Alba Iulia a finalizat cercetările într-o lună, iar Tribunalul Sibiu a dat sentinţa, pe fond, în alte trei luni. Apelul a fost pierdut până la sfârșitul anului, iar recursul a fost respins definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiţie într-un singur termen de judecată.

„Jurnalul Național” prezintă povestea în care fostul soț al Laurei Codruța Kovesi a fost scos basma curată într-un dosar de corupție instrumentat de DNA Alba Iulia. La sfârșitul anului 2011, Ovidiu Stepan Dragoman, un tânăr sibian, născut pe 24 februarie 1984, decide să înființeze o firmă care să se ocupe cu baruri și alte activități de deservire a băuturilor. În calitate de asociat unic și administrator, Dragoman înmatriculează compania SC Next Step Entertainment SRL, însă cere Oficiului Registrului Comerțului să înregistreze, pe lângă sediul social al firmei, și un punct de lucru amplasat în strada Emil Cioran numărul 1 A, în centrul Sibiului. La această adresă funcționa și atunci, ca și astăzi, Casa de Cultură a Sindicatelor Sibiu, condusă la vremea respectivă de Tomuță Silvestru.

Astfel, Ovidiu Stepan Dragoman, care este fiul unui „ştab” din Primăria Munici­piului Sibiu, mai exact al lui Ioan Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, dorea să deschidă un club în incinta Casei de Cultură a Sindica­telor Sibiu. Pentru a putea face asta, avea nevoie de închirierea oficială a spațiului cu pricina de la proprietarul clădirii. Ceea ce s-a şi întâmplat, având în vedere faptul că SC Next Step Entertainment SRL avea deja înregistrat la Registrul Comerțului punctul de lucru la această adresă.

În februarie 2012, însă, un apropiat al lui Ovidiu Stepan Dragoman, afaceristul local Alin Dobrin, a decis să sesizeze Direcția Nați­onală Anticorupție, la Serviciul Teritorial Alba Iulia, în legătură cu o faptă de luare de mită săvârșită de directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu, Tomuţă Silvestru.

Studenți luaţi ca martori la flagrant din fața unui magazin

Denunţul lui Alin Dobrin, care la acel moment nu avea nicio calitate oficială în cadrul firmei SC Next Step Entertainment SRL, a fost înregistrat la DNA în data de 23 februarie 2012. Conținutul acestui denunț, dat în fața procurorilor și, ulterior, în fața instanțelor de judecată, arată că Alin Dobrin a recunoscut că se afla în relații apropiate cu Ovidiu Stepan Dragoman, oferindu-se să-l ajute pe acesta cu activi­tatea firmei nou-înființate, din punct de vedere logistic, dar și cu sfaturi. În aceste împrejurări, spune Alin Dobrin, a aflat de la prietenul său că în cursul lunii ianuarie trebuia să plătească în contul Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu suma de 500 de euro aferentă chiriei pentru spațiul din Emil Cioran, dar că trebuie să-i mai plătească și directorului Tomuță Silvestru suma de 1.500 de euro, cu titlu de mită. În fața procurorilor și a judecătorilor, Alin Dobrin a recunoscut faptul că nici­odată nu a discutat personal cu Tomuță Silvestru despre vreo șpagă, însă tot de la Dragoman a aflat, ulterior, că mita lunară crescuse la suma de 2.000 de euro. Și, ca un adevărat bun samaritean, Alin Dobrin a decis să denunțe el însuși aceste fapte la DNA.

Procurorii au întocmit imediat dosar penal și i-au organizat lui Tomuţă Silvestru un flagrant, chiar în biroul lui de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ovidiu Stepan Dragoman s-a prezentat la Silvestru cu un plic în care se afla suma de 8.600 de lei, bani „marcați” de DNA. Potrivit dosarului de urmărire penală, pentru realizarea flagrantului procurorii au luat efectiv de pe stradă, din fața unui magazin numit „Dumbrava”, doi studenți, pe care i-au folosit ca martori. Aceștia se numesc Aurel Kitor și Vasile Buda. Cei doi au intrat în biroul lui Tomuță Silvestru, însoțiți de anchetatori. Directorului Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu i-a fost cerut plicul pe care îl primise de la Dragoman, cu puțin timp înainte. Silvestru le-a dat o agendă între paginile căreia se afla un plic alb în care spunea că sunt bani pentru plata utilităților (curent, apă și gaze), în sumă de 8.600 de lei. La testul luminol, atât pe bani, cât și pe degetele lui Tomuţă Silvestru au fost descoperite urme fluorescente.

Denunț în grup, dar în zile diferite

Tomuţă Silvestru a fost reținut și arestat preventiv. În data de 28 februarie 2012, la cinci zile de la denunțul făcut de Alin Dobrin, la DNA s-au prezentat alți trei denunțători care de asemenea l-au acuzat pe Tomuţă Silvestru pentru luare de mită. Este vorba de Eduard Kovesi, fostul soț al procurorului general al României de la acea dată, Laura Codruța Kovesi, Ovidiu Stepan Dragoman, patronul din acte al SC Next Step Entertainment SRL Sibiu, dar și Ioan Ovidiu Dragoman, tatăl lui Stepan și director general al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu. Toate denunțurile au fost acceptate de procurori, cu toate că ele priveau o faptă denunțată deja și probată prin flagrant.

Procurorii au lucrat cu o asemenea repeziciune în acest dosar, încât urmărirea penală a fost finalizată în cursul lunii martie, printr-un rechizitoriu înaintat Tribunalului Sibiu, cu Tomuţă Silvestru trimis în judecată pentru luare de mită, dar și cu o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale împotriva lui Alin Dobrin, Eduard Kovesi, Ovidiu Stepan Dragoman și Ovidiu Ioan Dragoman, pentru complicitate la dare de mită.

Tot cu repeziciune au lucrat și judecă­torii de la Tribunalul Sibiu, care au reușit să dea sentința pe fond în 30 mai 2012, când Tomuță Silvestru a fost condamnat la o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de șase ani.

Cercetarea delatorilor pentru complicitate la dare de mită, respinsă

Așa cum arătam mai sus, Tomuță Silvestru a atacat soluția Tribunalului Sibiu cu apel, la Curtea de Apel Alba Iulia. Astfel, el a cerut punerea sub acuzare a delatorilor săi, inclusiv a lui Eduard Kovesi, pentru complicitate la dare de mită. El a cerut infirmarea Ordonanței DNA nr. 187/II/2/2012 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva acestora, considerând soluția ca fiind una nelegală, deoarece singurul denunț valabil este cel făcut de Alin Dobrin, în timp ce familia Dragoman și Eduard Kovesi nu aveau vocație comună de a formula denunțuri, iar clauza de nepedepsire nu funcționa în cazul lor. Însă soluția a fost respinsă de magistrați care au motivat că, deși familia Dragoman și Eduard Kovesi au formulat denunțurile la o dată ulterioară celei la care s-a înregistrat denunțul lui Alin Dobrin, asta nu înseamnă că denunțurile nu sunt valabile. Asta deoarece „dispozițiile legale privitoare la denunț nu cuprind dispoziții referitoare la momentul sau termenul în care este necesar a se formula denunțul”.

Însă conform Codului Penal, „nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat, ori a încunoștiințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât comiterea să poată fi împiedicată sau dacă a împiedicat el însuși comiterea infracțiunii”. Aceste aspecte nu au fost luate în calcul de magistrații care au respins cererea lui Tomuţă Silvestru.

De altfel, fostul șef al Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu a pierdut apelul la Curtea de Apel Alba Iulia, la sfârșitul anului 2012, iar condamnarea sa a rămas definitivă, în data de 24 aprilie 2013, la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a decis să respingă recursul lui Tomuță Silvestru după un singur termen de judecată.

Casa de Cultură a Sindicatelor,

chirie de 5.000 de euro pe lună

Au trecut cinci ani de la derularea acestor evenimente. Tomuță Silvestru se află încă în interiorul termenului de încercare, firma care a închiriat spațiul Casei de Cultură a Sindicatelor este închisă, iar Eduard Kovesi s-a apucat de afaceri cu SRI și cu construcția de autostrăzi.

Anul trecut, Casa de Cultură a Sindicatelor Sibiu se găsea într-o situație grea. După evenimentele tragice de la „Colectiv”, din toamna anului 2015, toate amplasamentele care găzduiesc spectacole au fost călcate de ISU. Același lucru s-a întâmplat și cu sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu, cea mai încăpătoare din tot județul. ISU a constatat că proprietarul sălii nu deținea un sistem de detectare și de stingere a incendiilor și a decis închiderea locației. În aceste condiţii, proprietarii au precizat că investiția pentru a intra în legalitate se ridică la aproximativ 100.000 de euro, sumă de care nu dispune. Și iată că salvarea a venit tocmai de la Primăria Municipiului Sibiu, care a propus ca municipalitatea să închirieze această sală de spectacole pentru o perioadă de 20 de ani. Surse locale susțin că afacerea a fost parafată, Primăria Sibiu achitând o chirie lunară de 5.000 de euro.

Kovesi a cumpărat 95% din firmă de la partea vătămată

La mai puțin de o lună după ce Tomuță Silvestru a primit condamnarea pe fond, structura acționariatului SC Next Step Entertaiment SRL s-a modificat.

În sensul că asociatul unic Ovidiu Stepan Dragoman convoacă o AGA în cadrul căreia decide să-și cesioneze toate părțile sociale pe care le deținea și să părăsească societatea. Cumpărătorii sunt chiar co-denunțătorii din dosarul penal trimis de DNA în instanță. Așa se face că Eduard Kovesi preia de la Dragoman un pachet de 95 la sută din capitalul social al SC Next Step Entertainment SRL, devenind asociat majoritar. Iar prietenul său și al lui Dragoman, Alin Dobrin, cel care a denunțat primul infracțiunea de luare de mită, devine, la rândul său, asociat cu cinci procente.

În tot acest timp, Tomuță Silvestru a formulat un apel împotriva sentinței Tribunalului Sibiu, la Curtea de Apel Alba Iulia, și a cerut instanței retrimiterea dosarului la DNA pentru refacerea cercetărilor și infirmarea ordonanței procurorilor prin care Eduard Kovesi și familia Dragoman au primit NUP pentru complicitate la dare de mită. În aceste condiții, la doar o lună după ce a preluat aproape toate părțile sociale ale SC Next Step Entertainment SRL de la Ovidiu Stepan Dragoman, Eduard Kovesi decide să iasă din această afacere. În acest sens, în data de 12 iulie 2012 are loc o nouă Adunare a Asociaților companiei, ocazie cu care îi cesionează acțiunile partenerului său de afaceri, Alin Dobrin. Tot atunci, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerţului, Alin Dobrin decide să coopteze în structura acționariatului un alt asociat. Este vorba de cetățeanul american, născut la Sibiu, Alexander Purtea. În anul 2014, compania Next Step Entertainment SRL s-a dizolvat, printr-o decizie a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului Sibiu. În prezent, fondatorul ei, Ovidiu Stepan Dragoman, lucrează ca muncitor la Casa de Cultură Sibiu, condusă de tatăl său, Ovidiu Ioan Dragoman.