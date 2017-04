Sebastian Ghiță și afacerile ignorate de DNA

Fuga și arestarea lui Sebastian Ghiță în Serbia redeschid discuțiile despre nivelul de protecție a fostului deputat PSD, membru în Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității SRI, protecție de care s-a bucurat atât el, cât și afacerile pe care le-a controlat direct sau prin interpuși. Una dintre aceste afaceri prin care s-au derulat contracte grase cu statul se numește SC XOR-IT Systems SRL, și despre ea a vorbit, în denunțul său, fostul „sponsor” al Anei Maria Pătru (ex-președintele Autorității Electorale Permanente), dat în fața anchetatorilor de la DNA Ploiești. Acest denunțător ar fi aflat în mod direct de la Pătru că, în anul 2012, se făceau presiuni ca toate licitațiile ce urmau să fie organizate de AEP să fie atribuite companiei controlate de Sebastian Ghiță.

Deși, în parte, informațiile furnizate de omul de afaceri care i-a plătit Anei Maria Pătru 50.000 de euro pentru a-și achiziționa bolidul de lux marca Range Rover Sport, s-au adeverit, până în acest moment DNA nu pare a fi foarte interesată de aceste aspecte. Asta poate și pentru faptul că una dintre licitațiile care, într-adevăr, au fost atribuite de AEP companiei SC XOR-IT Systems SRL au avut legătură cu listele electorale utilizate în timpul referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu.

Astfel, în denunţul său, prezentat săptămâna trecută în exclusivitate de „Jurnalul Național”, Dan Mihai Cernă­ianu susține că Ana Maria Pătru, care ocupa la acel moment funcția de vicepre­ședinte al Autorității Electorale Perma­nente, i-a spus că, înainte de alegerile parlamentare din anul 2012, Irina Socol, patroana companiei Siveco România, s-a arătat extrem de supărată pentru că nu a mai câștigat licitațiile organizate de AEP. „Mi-a spus (Ana Maria Pătru – n.red.) că i-a explicat Irinei Socol că sunt presiuni foarte mari ca, în continuare, contractele de achiziţii publice să fie câștigate de SC XOR-IT SRL, aparținând lui Sebastian Ghiță”, notează Dan Mihai Cernăianu în declarația dată la DNA Ploiești.

Acționariat schimbat pe bandă rulantă

Compania lui Ghiță se numea de fapt, la acel moment, SC XOR-IT Systems SRL și era controlată de Sebastian Ghiță prin interpuși. Societatea a luat fiinţă, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în anul 2009 și îl avea ca fondator pe cetățeanul israelian Silvio Vitenstein. Ulterior, acesta a cedat acțiunile unei căsuțe poștale cu sediul în Cipru, Nicosia, pe care o deținea, Ryamco Limited. Mai târziu, în societate a intrat un alt asociat, pe nume Dan Ionuț Rizea.

Acesta a lucrat ca programator la Institutul de Cercetare în Infor­matică (ICI), după care a activat în cadrul unei companii, Star Storage, parteneră a afacerilor TeamNet, controlată direct de Sebastian Ghiță. Tot în anul 2009, acționariatul SC XOR-IT Systems SRL se modifică din nou, în sensul cesio­nării de către Syamco Limited a unor acțiuni către alte două căsuțe poștale cipriote. Este vorba despre Olionvest Holdings LTD și Cardiplan Investments LTD, ambele controlate de Bogdan Padiu. În urma acestor cesiuni, Olionvest Holdings Limited a ajuns să dețină 51% din capi­talul social, Cardiplan Investments cu 24%, în timp ce vechii acționari, Ryamco Limited și Dan Ionuţ Rizea, au rămas cu 15, respectiv 10 la sută din acțiuni.

Interpușii lui Ghiță controlează compania

Bogdan Padiu, reprezentantul celor două căsuţe poștale cipriote, este nimeni altul decât directorul TeamNet Group SRL, controlat de Sebastian Ghiță. În 2010, acțio­nariatul XOR-IT Systems SRL era deținut, în proporție de 61%, de către Olionvest Holdings Limited, de 24% de către Cardi­plan Investments LTD și de 15% de către Dan Ionu Rizea, pentru ca, în 2013, Regis­trul Comerțul să consemneze că Dan Ionu Rizea deținea 98,98% din acțiuni, alături de un anume Ionu Claudiu Toader (1,02% din acțuni). Tot în 2013, administrator al SC XOR-IT Systems SRL este numit Gabriel Găitănaru, iar firma își schimbă denumirea în SC Expert One Research SRL. În 2014, Găitănaru devine acționar cu 31,3%, iar în 2015 preia compania în totalitate. Gabriel Găitănaru a lucrat, în perioada 2007 – 2010, la IT Support engi­neering la TeamNet, între 2010 și 2011 a fost project manager la TeamNet, iar începând cu 2012, a devenit project Manager al XOR-IT Systems SRL.

Contractele despre care vorbește Dan Mihai Cernăianu s-au adeverit

Astfel, se pot observa legăturile directe ale lui Sebastian Ghiță cu acționariatul SC XOR-IT Systems SRL, devenită între timp SC Expert One Research SRL. În 2012, începe să se adeverească ceea ce povesteşte omul de afaceri Dan Mihai Cernăianu. În sensul că, în data de 30 iulie 2012, a doua zi după referendumul de demitere a lui Băsescu, Autoritatea Electorală Perma­nentă atribuie, prin negociere directă, explicată ca o situație de urgență survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute, un contract în valoare de 2.447.140 de lei cu TVA (344808,9 euro) firmei SC XOR-IT Sytems SRL, pentru furnizarea de „servicii de arhivare compu­terizată a listelor electorale, extragere a bazei de date textuale în sistem de gestiune a arhivei electronice cu ocazia referendu­mului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea președintelui României. Firma în cauză a fost una dintre cele patru care a depus oferte și singura câștigătoare.

Autoritatea Electorală Permanentă, sub conducerea Anei Maria Pătru, a mai atribuit firmei XOR-IT Systems SRL un contract în valoare de 1.795.520 de lei cu TVA (400.000 de euro) în data de 5 iunie 2014, când a achiziționat, prin licitaţie, servicii de arhivare electronică a listelor electorale. În total, AEP a atribuit firmei controlate de Ghiță prin interpuși contracte în valoare de 933.814,4 euro cu TVA.

Conform Registrului Comerţului, XOR-IT Systems SRL mai este asoci­ată în companiile Optimal Servicii SRL, Geo Profesional Services SRL, IT Suport Systems SRL și S Smart Stock Investment SRL.

Peste 8,5 mil. euro, afaceri cu statul

De altfel, AEP nu este singura insti­tuție publică la contractele căreia firma XOR-IT Systems SRL este abonată. Începând cu anul 2010, societatea a derulat contracte pe bani publici în valoare de 37.789.390,8 lei cu TVA (8,57 milioane de euro).

În 10 noiembrie 2010, Hidroelectrica a încheiat cu societatea în cauză un contract în valoare de 52.080 lei cu TVA (13.020 euro) pentru realizarea unui studio de fezabilitate privind realizarea unui sistem de comunicații proprii. În 20 noiembrie 2011, Transelectrica SA a atribuit aceleiași firme un contract în valoare de 446.400 lei cu TVA (106.285,7 euro) penru montarea unor analizatoare de calitate a energiei electrice. Alte contracte au fost atribuite de Consiliul Judeţean Giurgiu, la 7 decembrie 2011, în valoare de 2.953.733,1 lei cu TVA (304.269,8 euro), respectiv de Consiliul Județean Vaslui, la data de 16 februarie 2012, în valoare de 3.899.205,9 lei cu TVA (906.792,1 euro).

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare a parafat un contract cu SC XOR-IT Systems SRL, în 24 iunie 2012, în valoare de 5.789.560 lei cu TVA (1.286.568,9 euro), după care au urmat Poșta Română (27.404 euro), E.On Moldova Distribuiție SA (1.850.675,2 euro), Ministerul Agriculturii (46.177,6 euro), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (1.446.611,6 euro) și Televiziunea Română (37.412,6 euro).