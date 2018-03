Calciul din alimente nu este suficient pentru oase

Scheletul se clădeşte până la vârsta de douăzeci şi ceva de ani, mai ales la adolescenţă, în perioada 15-18 ani, şi asta prin suficiente lactate şi practicarea sportului. Dacă oasele sunt puternice, osteoporoza le şubrezeşte mai puţin. Interviu cu profesor doctor Daniel Grigorie de la Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon”

Florin Condurăţeanu: - Vorbesc adesea oamenii cu privire la cineva aflat în stare inconfortabilă de sănătate cum că “a avut o cădere de calciu”. Cum se explică zicerea aceasta?

Profesor Daniel Grigorie: - Trebuie să se ştie că, în sânge, calciu se află mereu în concentraţie constantă. Cei care nu se alimentează prin hrană şi pastile cu cantitatea zilnică de 1.000 de miligrame de calciu, riscă sărăcirea de calciu din oase. Se extrage calciu din schelet pentru a menţine concentraţia de calciu în sânge. În sistemul osos se află o zestre de 90% din cantitatea de calciu. Apar pericole de fracturi în aceste condiţii. Glandele paratiroide, cele cât un bob de mazăre, prin hormonii lor ţin în echilibru balanţa de calciu din sânge.

F.C.: - Sunt alţii din popor care cred că prea mult calciu din alimente şi pastile pot conduce la pietre la rinichi...

Prof. D.G.: - O părere greşită!

F.C.: - Domnule profesor Daniel Grigorie, sunteţi unul din cei care au clădit Societatea de Osteoporoză. Cum şi până când se construieşte osatura scheletului?

Prof. dr. D.G.: - Oasele scheletului cresc şi se construiesc mai ales în adolescenţă, cel mai bine până la douăzeci de ani. Oasele nu se mai îmbogăţesc în structură de calciu după treizeci de ani. În perioada de până la douăzeci de ani este indicat să mănânci multe lactate, să bei suficient lapte şi să faci mult sport, multă mişcare. Aşa se fac oase zdravene. După treizeci de ani nu mai are loc o stare de clădire a unor oase solide.

F.C.: - Şi de ce e favorabil să ai oase puternice, cu multă structură osoasă?

Prof.D.G: - Când se iveşte osteoporoza, cea care duce la pierderea de substanţă osoasă e mai bine ca această împuţinare, fragilizare să pornească de la nişte oase solide, să fie destulă strutcură osoasă de la care să pornească pierderea. Cei dezinteresaţi în a mânca lactate pentru calciu şi leneşii în a practica sportul se aleg cu oase “subţirele”, iar osteoporoza le şubrezeşte şi mai mult.

F.C.: - Este osteoporoza un vizitator nedorit, care bate la uşă la o anumită vârstă?

Prof. D.G: - În timpul instalării menopauzei, femeile sunt expuse la osteoporoză. Schimbările balanţei hormonale, mai puţin hormoni estrogeni după menopauză le fac pe femei vulnerabile la pierderea de substanţă osoasă. Dar osteoporoza nu-i uită nici pe bărbaţi, însă şubrezirea oaselor la ei prin osteoporoză se iveşte mai târziu, peste şaizeci de ani.

F.C.: - Cum te poţi pregăti să “refuzi” osteoporoza?

Prof. D.G: - Fiecare om are nevoie zilnic de circa 1.000 de miligrame de calciu. Indiferent dacă are osteoporoză sau nu are. Din alimente se pot obţine 450-500 de miligrame. Tocmai de aceea sunt necesare pilule cu calciu şi femeilor şi bărbaţilor, indiferent de vârstă, să obţină circa o jumătate de gram de calciu din preparate farmaceutice conţinând calciu. Dar pentru asimilarea calciului mai este necesară şi vitamina D. Razele soarelui înlesnesc depunerea calciului în oase. Dar este bine să se înghită şi produse farmaceutice cu vitamina D, zilnic sunt necesare 450 de unităţi de vitamina D. Există multe produse farmaceutice care reunesc calciul cu vitamina D în acelaşi produs. Calciul efervescent are un procent relativ scăzut de calciu, doar 10%. Indicate sunt preparate de calciu neefervescente. Bineînţeles, sunt necesare produsele lactate şi laptele. Este recomandabil ca în jurul vârstei de 50 de ani oamenii să-şi măsoare densitatea osoasă Dexa o dată pe an.

F.C.: - Vârstnicii au necazul să-şi fractureze uşor oasele la căzăturile cele mai banale, chiar în casă pe covor. Şi-a băgat coada osteoporoza?

Prof. dr. D.G: - Diagnosticul este de fracturi de osteoporoză. Se întâmplă ca aceste fracturi să se petreacă la şold şi există pericolul ca repararea fracturii la capul de femur să nu se realizeze. Oasele au fost fragilizate de pierderea de substanţă osoasă din cauza osteoporozei. Gospodinele peste o vârstă mai păţesc un accident. Ridică un borcan cu murături şi sunt fulgerate de o durere ca zeci de cuţite în spate. Li s-a fisurat sau fracturat o vertebră din cauza osteoporozei.

A fost o vreme când glandele paratiroide erau acuzate de multe neplăceri. Cercetările ulterioare au concluzionat, însă, că paratiroidele secretă un hormon paratiroidian, care ajută oasele să nu se “subţieze” de masă osoasă.