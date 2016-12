Horia Brenciu: "Sursa mea de energie sunt copiii"

Horia Brenciu încheie vineri un nou sezon la “X Factor”. Nici nu-şi trage sufletul bine, că duminică debutează cu o altă emisiune, “Uniplay Show”. Familist convins, omul de televi­ziune recunoaşte că nu ar face faţă fără susţinerea soţiei sale, Alice, şi a celor trei fete ale lor, Mina, Maria şi Andreea.

Jurnalul Naţional: Cui îi eşti recunoscător pentru cariera ta? Cine te-a ajutat cel mai mult, exact când aveai nevoie?

Horia Brenciu: Educatia pe care am primit-o m-a calauzit in multe privinte.Cred ca n-as fi ajuns sa dau interviul asta daca nu as fi beneficiat de cei 7 ani de acasa. Educatia a fost, pe de o parte, baza multor relatii de prietenie si pe de alta, solutionarea catorva situatii grele. Daca ar fi sa nominalizez, totusi,persoanele fara de care viata mea ar fi luat-o pe aratura, cred ca ar trebui sa rezervi mai multe pagini din revista... Sunt oameni care nici macar nu ma cunosc, care nu m-au vazut o data in viata lor. M-au influentat prin scrieri, vorbe, atitudini, priviri, gesturi. Sunt romani, straini, persoane publice si oameni simpli. Fiecare dintre acestia sunt si eu. Prin intermediul lor am inceput sa ma descopar pe mine. Si totusi, dintre toti acestia, ajutorul cel mai de pret, l-am gasit in sotia mea. In ultimii ani au fost extrem de tumultuosi, atat familial, cat si artistic, iar vorbele ei, sfaturile ei, zambetul ei au fost exact sprijinul de care sufletul meu avea nevoie. In fiecare seara, inainte sa ma duc la culcare, ii multumesc lui Dumnezeu pentru existenta ei in viata mea.

În urmă cu 23 de ani debutai la televiziune cu Robingo. Acum revii cu acelaşi gen de format. Ce s-a întâmplat în această buclă a timpului? Cum a evoluat televiziunea şi cum ai evoluat tu?

Primo! Robingo si UNIPLAY sunt două formate total diferite. Robingo a fost prima licenta interntionala de concurs de cultura generala, numit in presa de gen, quiz show. Secondo! UNIPLAY este un show in toata regula, care, pe langa telefoane interactive si tot felul de premii fabuloase la extrageri, se va bucura si de aportul artistic al unor vedete, a unei coprezentatoare blonde, frumoasa rau, Diana Munteanu, a unui balet extrem de dinamic si nu in ultima instanta, productia va beneficia si de experienta venerabilei mele orchestre, HB Orchestra. Pe scurt, v-am descris un arsenal sanatos de divertisment, perfect pentru duminica seara. Incepem la ora 20.00 si incheim distractia pe la 22.00. Si totusi, ca sa inchei analiza sumara a celor două productii, la Robingo blocam concurentii cu mascota, iar la UNIPLAY voi imparti multe zambete, premii si muzica live.

Îţi spune cineva Augustus?

Da... unii prietenii ma mai tachineaza cu prenumele asta, dar pe mine ma distreaza cei care vor sa-mi faca pe plac si imi gresesc prenumele, crezand ca ma surprind:„Ce mai faci, Augustin?”JUna peste alta, datorita lui „Augustus” am descoperit si mai profund pe romani, pe gladiatori si inevitabil pe exilatul de la Tomis, Ovidiu.

Ai trei fete frumoase acasă. Plus soţia! Cum te simţi în minoritate?

E cea mai frumoasa minoritate pe care o poate trai, sufleteste, un tata.

Îţi moşteneşte vreun copil talentul? Ce hobbyuri au fetele tale?

Mina picteaza, Maria canta si Andreea a intrat la a doua facultate, cea de psihologie. Mina face furori pe la gradinita, Maria a avut prima ei aparitie anul trecut la Sala Palatului, ca si cantareata, iar Andreea are cele mai multe cereri de prietenie... ;-) Nu am verificat eu, mi-a spus chiar ea! J Alice are mai multe calitati... Cand devine chef si este general de brigada in bucatarie, o surprind deseori cantand... Mi-a spus ca refuza sa devina celebra. Ii ajunge ce-are prin casa! J

Caracterizează juriul şi prezentatorii de la X Factor în câteva cuvinte:

Ştefan Bănică: Doamne, spune-mi ce-am gresit... J

Delia: Visatoare... mereu pe aripi de vant si destinatii de vacanta!

Carla's Dream: Carlito, Carla Bruni, Zorro, Omul cu masca de fier, hop hop… J

Răzvan şi Dani: cei mai matinali nepoti pe care-i am! J

şi..... Horia Brenciu:... Augustus J

Ai 3 sezoane de Vocea României şi 3 de X Factor. Unde ai trăit cele mai frumoase momente şi de ce?

Cei 6 n-ar fi existat fara restul de ani petrecuti prin televiziune... Timp de 23 ani am cunoscut 4 televiziuni. Am fost chemat, dorit, uitat, reluat si din nou, cerut.Viata unui om de televiziune seamana cu cea a unui fotbalist, cu diferenta ca viata pe ecran poate fi mai lunga. Am trecut prin stari care mai de care mai delicate, poate mai intense ca ale unui fotbalist...Cand inscrii goluri lumea isi noteaza numele tau, cand nu esti pe sticla sau te retragi, lumea efectiv te uita. E motivul principal pentru care pretuiesc orice secunda in fata unei camere de filmat, daca mi se da ocazia sa dau un interviu. Momentele frumoase? Au fost, poate, victoriile, de orice fel... Cele mai importante? Caderile. Din ele am invatat cel mai mult.

De ce să se uite lumea la X Factor în detrimentul emisiunii concurente?

Sa n-o faca!!!JDaca ar face-o, ar fi martorii celui mai colorat juriu din lume, celor mai talentati 4 concurenti din cateva mii, care au venit la preselectii si bineinteles, i-ar putea vedea pe nepotii mei, Razvan si Dani, care vor coordona toata distractia! Deci, nu merita! J

Diseară e finala la X Factor. Ce aşteptări ai? Cum a fost acest sezon?

A fost zglobiu, surprinzator si talentat, iar micile schimbari de regulament au facut sa se simta si mai bine tensiunea si presiunea concursului. Evident, ca si colegii mei sunt „vinovati” de condimentarea productiei. Carla a adus culoare, Delia, vestimentatii noi, iar Stefan... suplete! JRazvan si Dani au fost cu munca! Ei au recoltat concurentii pentru sezonul asta!

Abia termini X Factor, că şi începi Unipay Show? Mai poţi? De unde îţi iei energia?

De cativa ani viata mea s-a schimbat si mi-am descoperit cea mai importanta sursa de energie a unui om: copiii!De-a lungul vietii mele am auzit tot felul de povesti spuse de tati... Cum vin ei acasa seara tarziu si sunt imbratisati de copii sau cand se trezesc devreme, atunci cand odraslele abia fac ochisori... Ei bine, totul e adevarat! E o minune cand copilul tau te priveste si iti surade, pur si simplu, din inima lui.

Ce amintiri îţi trezeşte poza asta?

3 octombrie 1993, prima emisie Robingo, inceputul celor 7 ani in TVR. Fiti atenti cum se poate schimba destinul in cateva zile... In luna iulie a lui 93, fusesem vazut de Adelina Suvagau, la Galele Studentesti de la Costinesti si ulterior am fost invitat de eaintr-un concurs de seductie, desfasurat tot la Costinesti, la Discoteca Tineretului. Peste putin timp, mai precis in august, dupa ce intrase emisia de seductie pe post, eram chemat la preselectia de la Bucuresti, care, nu exagerez, a fost cat un examen de facultate. Filmarile emisiunii Robingo pilot s-au petrecut la inceputul lui septembrie. In imagine, eram langa Doru Dumitrescu, redactorul sef al redactiei Jocuri si Concursuri, care ma introducea telespectatorilor. Concluzia: a fost necesara o singura intalnire ca viata mea sa se schimbe 180 grade. Omul potrivit, la locul potrivit. Am avut noroc, mult noroc. Nu stiu ce s-ar fi intamplat daca nu se legau lucrurile sa pot merge, atunci, in 93, pentru prima data in viata mea, la Costinesti. Imi place sa cred ca mai devreme sau mai tarziu ajungeam in televiziune... Dar asta e o simpla supozitie. J

Eşti 5 în 1 (compozitor, interpret, prezentator tv, actor, entertainer). Cum reuşeşti? Ce talent ţi-ai descoperit prima dată şi ce ai îmbunătăţit pe parcurs? Cum vrei să te ştie lumea?

Lumea sa stie ca eu vreau sa ii vad zambetul. Cand lumea vibreaza la ceea ce cant sau spun pe scena, totul prinde sens. Vreau ca toti oamenii, care vin la spectacolele sau care se uita la emisiunile tv la care apar, sa stie ca vreau sa fac totul ca sa nu-i plictisesc si sa ii determin, cel putin pentru un minut, 10 minute, o ora, sa uite de griji. Chiar daca are o doza de patetic ceea ce spun, asta e adevarul! Pe cat de frumos suna, pe atat de ambitioasa mi se pare misiunea asta.

Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?

Copiii mei!

Ce faci de Sărbători?

Unii mananca, altii beau, unii canta colinde, altii isi suna prietenii. Unii le fac pe toate. Fac UNIPLAY! ;-)

