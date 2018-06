1993. Anul în care s-a născut Jurnalul. Tu ce făceai acum 25 de ani? (3)

La începutul vieții. Sau la începutul carierei. La școală sau aproape de examenele de maturitate. Sunt doar câteva dintre răspunsurile oferite de oamenii care au schimbat fața României în ultimii 25 de ani. Oameni politici, vedete, oameni de afaceri, inventatori, sportivi, medici etc. Cu toții au oferit informații despre ceea ce făceau în anul 1993, anul nașterii cotidianului Jurnalul.

Norica Nicolai, europarlamentar

Anul 1993 a fost, pentru mine, un an dedicat profesiei de avocat, la Oltenița, dar cu dosare în toată țara, predând criminologie și drept penal la București, și cu un ochi la ce se întâmplă în viața publică.

În plan personal, anul 1993, nu a fost un an al marilor evenimente, ci un an banal în care ,ca fiecare român, citeam un maldăr de ziare și priveam la televizor interminabilele dezbateri.

V-am citit încă de la apariție și mă bucură faptul că ați rămas, deoarece, atunci, un jurnalist care scria într-un ziar de București, Dan Mucenic, lansase o campanie ”Citește-l până nu dă faliment”. Voi ați rămas în corpul de elită a profesiunii de jurnalist, iar România are nevoie de o astfel de presă. Ce nu e presă, a plecat.

Douăzeci și cinci de ani sunt o viață pentru fiecare dintre noi, dar și pentru țară. Cred că cel mai important lucru care ni s-a întâmplat este acela că am fost liberi să călătorim în Europa, din care oricum făceam parte, și că suntem membrii ai Uniunii Europene. Dincolo de această bucurie, oportunitate pe care din păcate nu reușim sa o exploatăm, cel mai rău lucru care ni se întâmplă este pierderea identității, pierderea oamenilor capabili să construiască și un proces de demolare morală, adesea cu sprijinul poliției politice care nu se mai termină.

MESAJ JURNALUL

Pentru voi, cu ocazia acestei aniversări, vă doresc să continuați să dați ora exactă în jurnalism, să rămâneți așa cum sunteți, să continuați bătălia pentru români și România, iar eu vă voi fi alături.

Lucian Anghel - Presedinte BVB si CEO BCR Banca pentru Locuinte

În 1993 Eram student in Bucuresti la Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din cadrul ASE. Am avut sansa sa merg in excursie la Viena si am fost foarte impresionat de gradul de civilizatie, bun simt, nivelul de trai, infrastructura si diferenta enorma de dezvoltare a Austriei fata de Romania in anul 1993.

Un mesaj pentru Jurnalul

Jurnalul este un reper de professionalism pe piata media din Romania aflat in slujba cititorilor.

Dumitru chiriţă, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Acum 25 de ani eram președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate „Univers”. Din această poziție, participam la înființarea și consolidarea mișcării sindicale din România și apăram drepturile membrilor de sindicat.

Un mesaj pentru Jurnalul.

Cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de activitate, amintindu-mi chiar de calitatea de colaborator a ziarului pe care am avut-o cu mulți ani în urmă, permiteți-mi să urez publicației viață lungă, obiectivitate, stabilitate și incisivitate în promovarea intereselor României și ale românilor.

În august, împlinesc 20 de ani de când lucrez în televiziune

Acum 25 de ani, eram elevă la “IL Caragiale”, în Ploiești. Mă bucuram de anii de liceu, trăisem emoția primului concert din viața mea, concertul lui Michael Jackson din ‘92. Am fost prima generație care n-a mai dat treapta a doua, mergeam în tabere și la petreceri cu colegii și mă gândeam cum va fi la bac. Știam sigur că vreau să plec în București, la facultate. Se înființaseră și în Ploiești câteva facultăți, pe lângă Petrol și Gaze, dar nu aveau prestigiul celor din capitală. Pe atunci, era la modă să dai la ASE, la Drept sau la Medicină. Tata zicea că ar fi bine să dau la Drept, mama m-a sfătuit să fac ceea ce-mi place, să mă gândesc bine și să nu mă grăbesc.

Am dat la Jurnalism și Științele Comunicării, deși erau șase candidați pe loc. Era un domeniu nou, care mă fascina, apăreau posturi de radio, se dezvoltau televiziunile. Nu mă gândeam atunci că voi ajunge să am propria emisiune, fără pile și relații, fără să fiu “fata lui Xulescu”. Și iată că, în august 2018, împlinesc 20 de ani de televiziune. Am urcat pas cu pas. Prin munca mea, am reușit. Am mii de ore de transmisii în direct, am trăit live căderi de guverne, atentate, nenumărate rânduri de alegeri și summituri importante, am avut ocazia să stau față în față cu oameni valoroși. Pe stradă, oamenii mă recunosc după voce. Mulți îmi spun tot “domnisoara de la stiri”, chiar dacă acum am acasă doi copii mari. Mă onorează când cineva mă oprește să mă salute sau să mă întrebe ce s-a mai întâmplat pe la guvern. E un semn că munca mea contează.

Nu am făcut niciodată bilanțul ultimilor 25 de ani, sună pompos, dar mă bucur că Jurnalul mi-a dat ocazia. M-am schimbat în aceast sfert de veac, mi-ar fi plăcut să mai copilăresc, la fel ca acum 25 de ani, însă responsabilitățile sunt cu totul altele. În urmă cu 25 de ani, mă consideram timidă dar am descoperit că eram de fapt foarte curajoasă și puternică. Vremurile s-au schimbat și trăim parcă într-o lume nebună, însă am încercat să-mi păstrez decența și bunul simț.

Am ales bine! Am o profesie de care sunt tare mândră și în care pun tot sufletul. Sunt mândră că am reușit cu propriile forțe să mă dezvolt profesional și să îmi fac și o familie frumoasă. Nu e ușor să păstrezi echilibrul între carieră și familie, mai ales în profesia noastră, în care munca nu se termină când ieși pe ușa redacției, trebuie să fii în permanență conectat la evenimente.

Peste 25 de ani, mă văd tot o persoană activă și implicată, indiferent ce voi face atunci. Sper să învăț să-mi dezvolt și o afacere pe cont propriu, care să-mi permită să vizitez toate locurile frumoase pe care mi-am propus să le văd în viață asta. Sigur, voi avea un blog de călătorii și unul de viață sănătoasă, să le împărtășesc și altora din experiența mea.

Mesaj pentru Jurnalul: Citesc Jurnalul cu drag, în fiecare zi. Articolele bine documentate fac diferența în fața fenomenului copy/ paste care a pus stăpânire pe presa zilelor noastre. Valoarea rezistă. Tot înainte, Jurnalul! Cu tot mai mulți cititori fideli! Să meargă mai departe mulți ani ediția tipărită, care are un farmec aparte!

Mesaj pentru cititori: Va mulțumesc că sunteți pretențioși, ne obligați să fim și mai buni!

Andreea Sava, realizator “Descoperiti” (Antena 3)

“Voi demonstraţi că încă se poate face presă de calitate

Jurnalul: “Ce făceai în urmă cu 25 de ani?

Andreea Sava: Acum 25 de ani eram în clasa a 5-a, aproape a 6-a. Mă ocupam doar cu pictatul şi cu şcoala şi aşteptam vacanţele să plec în tabără şi la mare. Şi eram dezamagită că n-am ajuns la Bucureşti, la concertul lui Michael Jackson.

Ce planuri aveai?

Să iau notă mare la teză la matematică. Asta mi-a ieşit. Îmi mai doream să ajung medic chirurg. Asta nu mi-a ieșit, dar mă bucur. Am reușit să ajung unde nici nu știam că-mi doresc.

Cum te-ai schimbat în acest sfert de veac?

În toate modurile posibile. Am trecut prin multe căutări până mi-am găsit vocația, dar pot să spun răspicat că nu mi-aş fi dorit să fiu nimic altceva decât jurnalist de știri. Am depășit naivităţi dar, paradoxal, în același timp, am devenit şi puţin idealistă. În sensul că am căpătat încrederea în mine că pot muta munții dar, odată cu ea, şi pe cea că lucrurile mai pot fi schimbate. Ceea ce mulți ar spune că e o utopie.

Unde te vezi peste 25 de ani?

Făcând emisiuni de TV, clar! Sperând să nu mă fugărească tineretul spunându-mi: “Ești depașită, babo!”. Şi, poate, ceva mai liniştită și mai puțin aprigă. :)

Un mesaj pentru Jurnalul şi pentru cititorii săi.

La mulţi ani înainte “Jurnalul” și echipei minunate! Într-o realitate din ce în ce mai vitregă pentru presă în general şi pentru cea scrisă în special, aţi demonstrat că se poate face, în continuare, presă de calitate. Iar cititorilor, mulțumesc pentru că v-au ajutat să faceţi acest lucru posibil. La mulți ani şi lor!”