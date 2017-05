Ce a declarat Diego Simeone după meciul cu Real Madrid

Antrenorul echipei spaniole de fotbal Atletico Madrid, argentinianul Diego Simeone, s-a arătat fericit şi mândru de ce a arătat formaţia pe care o pregăteşte, deşi a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor. ''Sunt fericit şi mândru pentru tot ceea ce am realizat. Am luptat, suntem a treia echipă din Spania (după Real şi Barcelona) de cinci ani şi jumătate, avem două finale de Liga Campionilor'', a declarat Simeone, citat de AFP.



''Primele 30 sau 35 de minute vor rămâne în memoria publicului, dar apoi adversarul a profitat o greşeală defensivă pentru a marca. Totuşi, momentele magice, serile magice de pe Calderon vor rămâne în memorie. Am dat totul. Sunt şase ani de când ne lăsăm pielea pe teren şi e păcat că nu putem clona unii jucători'', a mai spus tehnicianul.



Simeone a comentat şi eliminarea echipei sale din competiţie: ''E păcat şi e clar că trebuie să mai creştem. E clar că nivelul pe care trebuie să îl atingem, chiar dacă e aproape, e totuşi înalt. Dacă putem să îmbunătăţim plecând de la ce s-a făcut până acum, ar fi încurajator pentru viitor. E o zi importantă, chiar dacă am fost eliminaţi''.



Diego Simeone a vorbit şi despre noul stadion pe care ca juca Atletico, Metropolitano: ''Emoţiile se transmit, iar oamenii care au fost pe Calderon vor fi şi pe Metropolitano, pasiunea şi entuziasmul nu se negociază şi nu există loc mai bun pentru a transmite acest lucru decât în locul în care joci, locul care e casa ta''.



Real Madrid, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, deşi a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-1 (2-1), pe stadionul ''Vicente Calderon'', în manşa a doua a semifinalelor.



Real Madrid, care câştigase meciul tur cu 3-0, va juca finala cu Juventus Torino, pe 3 iunie, la Cardiff. Atletico a obţinut o victorie de palmares, prin golurile marcate de Saul Niguez (12) şi Antoine Griezmann (16 - penalty), punctul oaspeţilor fiind reuşit de Isco (42), încheie Agerpres.