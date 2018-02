Nicolae Dică (FCSB): Am arătat ca o echipă mare în faţa celor de la Lazio

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi seara, că gruparea pe care o conduce a arătat "ca o echipă mare" în meciul cu Lazio Roma, câştigat cu 1-0, pe Arena Naţională din Capitală, în prima manşă a şaisprezecimilor Europa League.



"A fost o partidă foarte grea, aşa cum ne aşteptam. Ne-am dorit să ne ridicăm la nivelul celor de la Lazio, şi am reuşit. Au fost multe momente în joc în care le-am pus probleme. Consider că am arătat ca o echipă mare, am făcut presing avansat pe cei trei fundaşi centrali ai lor. Ne-am creat ocazii, am marcat un gol. Chiar dacă cei de la Lazio şi-au creat câteva ocazii, important e că nu am primit gol. E meritul băieţilor că am câştigat în această seară", a spus Dică.



"Înseamnă foarte mult această victorie, am întâlnit o echipă foarte bună din Italia. Dar acum important este meciul de la Roma acolo unde va fi foarte dificil. Că am reuşit să câştigăm cu Lazio e bine, dar ne dorim mai mult. Lazio pleacă cu prima şansă chiar dacă noi am câştigat în această seară. Şansa aia mică pe care o avem vom încerca să o fructificăm la maximum şi în meciul retur unde vom încerca să ne calificăm. Eu niciodată nu plec la un meci pentru a mă apăra sau a face egal. Ne dorim să facem şi în Italia un meci la fel de bun ca acesta. Va fi greu acolo pentru că Lazio nu cred că se aştepta la o replică aşa de bună din partea noastră azi. Adică să fim aşa ofensivi", a adăugat antrenorul.



Nicolae Dică susţine că oboseala a făcut ca jucătorii săi să rateze marcarea unui al doilea gol. "Nu am reuşit cel de-al doilea gol pentru că poate execuţiile jucătorilor nu au fost cele mai bune. Dar probabil pe un fond de oboseală nu au fost lucizi în faţa porţii. Mă bucur însă că Gnohere a reuşit să marcheze. A făcut un efort foarte mare. Îmi cerea din minul 55 schimbare, dar l-am păcălit şi am încercat să îl mai ţin în teren. Iar în minutul 80 l-am schimbat pentru că nu mai putea", a precizat el.



Întrebat cât de mult va conta absenţa lui Mihai Pintilii în retur, care a luat galben în partida de joi, Nicolae Dică a răspuns: "De ce? Are trei galbene, dar am înţeles că nu se pun cartonaşele din grupă. Da, se pun? OK atunci... Pintilii e un mijlocaş foarte bun, dar sper ca jucătorul care îl va înlocui să facă un meci foarte bun acolo".



Echipa de fotbal FCSB a învins formaţia italiană Lazio Roma cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa League. Partida retur este programată în 22 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma (20,00 - ora României).

