Tătărușanu are o ofertă la clubul francez FC Nantes

Ciprian Tătăruşanu, portarul român al echipei italiene de fotbal Fiorentina, are o ofertă de la clubul francez FC Nantes, unde este dorit de antrenorul Claudio Ranieri, informează canalul Sky Sport.



Nantes ar fi contactat-o pe Fiorentina pentru a-l contacta pe internaţionalul român, în vârstă de 31 de ani. Tătăruşanu a ajuns în 2014 la formaţia italiană, pentru care a disputat 81 meciuri de campionat, dintre care 35 în ediţia trecută, încheiată de gruparea viola pe locul 8.



Tătăruşanu are parte la Fiorentina de concurenţa lui Marco Sportiello, goalkeeperul venit de la Atalanta la începutul acestui an. Tătăruşanu are contract până în 2019 cu Fiorentina, unde este legitimat şi Ianis Hagi.



Claudio Ranieri nu pare să aibă mare încredere în actualii săi portari, Remy Riou şi Maxime Dupé, scrie site-ul goal.com. France Football a scris de interesul lui Nantes pentru David Ospina, dar goalkeeperul columbian al lui Arsenal a fost considerat în final prea scump.

AGERPRES