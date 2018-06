CM 2018: Peru - Danemarca 0-1. Peruanii au ratat un penalty

Selecţionata Danemarcei a învins reprezentativa statului Peru cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, la Saransk, pe Mordovia Arena, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Yussuf Yurary Poulsen (59), dar soarta meciului putea fi alta dacă peruanii nu ratau un penalty prin Cueva (45+1).



Danezii au avut o posesie mai bună în prima repriză, dar fără a-şi crea ocazii mari de gol.



Sud-americanii, aflaţi la prima Cupă Mondială după o pauză de 36 de ani, au avut prima oportunitate a meciului, însă Schmeichel a respins şutul lui Carrillo (13).



Danemarca, fosta adversară a României în preliminarii (0-0 şi 1-1), a avut prima şansă notabilă în min. 27, când Delaney a tras de la 25 metri peste poartă.



Kjaer (29) l-a blocat in extremis pe Farfan, la o acţiune bună a peruanilor.



Schoene i-a testat vigilenţa lui Gallese (39), iar două minute mai târziu Poulsen nu a reuşit să ajungă la mingea trimisă în faţa porţii de Delaney.



Peru a ratat un penalty prin Christian Cueva (45+1), acordat de arbitrul Bakary Gassama (Gambia), în urma consultării video, pentru un fault al lui Yussuf Poulsen comis asupra aceluiaşi Cueva.



Peru a fost mai insistentă după pauză, a avut o posesie mai bună, dar nu a reuşit să găsească drumul spre gol. Echipa antrenată de argentinianul Gareca a avut o mare situaţie în min. 57, când Carrillo şi Flores au luftat din careu la o fază precedată de o poziţie de ofsaid.



Danemarca a deschis scorul în min. 59, prin Yussuf Yurary Poulsen, lansat la limita ofsaidului de Eriksen.



Peru a forţat egalarea, dar Schmeichel a fost inspirat şi a respins şutul lui Flores (61) şi a reţinut mingea trimisă cu capul de Guerrero (64).



Farfan şi Carrillo (69) nu au ajuns la mingea recentrată de Rodriguez, Poulsen (71) a respins excelent din faţa lui Guerrero, după care atacantul peruan a fost aproape de un gol spectaculos, dar mingea trimisă cu călcâiul (79) a trecut milimetric pe lângă poartă.



Pe contre, Advincula (82) a blocat şutul lui Nicolai Jorgensen, iar Eriksen a tras în portarul Gallese (85).



Ultima mare ocazie a peruanilor a fost irosită de ''veteranul'' Farfan (84), care a tras din mijlocul careului, dar pe direcţia lui Schmeichel, care a respins cu piciorul.



Ambele echipe veneau după serii de 15 meciuri fără înfrângere, începute în 2016.



De remarcat că peruanul Edison Flores joacă în Danemarca, la Aalborg BK.



În celălalt meci al grupei, Franţa a învins Australia cu 2-1.



Următoarele meciuri vor avea loc joi 21 iunie, Danemarca - Australia, la Samara (Samara Arena), şi Franţa - Peru, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena).



Peru - Danemarca 0-1 (0-0)

A marcat: Yussuf Yurary Poulsen (59).

Christian Cueva a ratat un penalty în min. 45+1 (şut peste poartă).

Saransk, Mordovia Arena: 40.500 spectatori

Cupa Mondială FIFA 2018, Grupa C



Au evoluat echipele:

Peru: 1. Pedro Gallese - 17. Luis Advincula, 2. Alberto Rodriguez (căpitan), 15. Christian Ramos, 6. Miguel Trauco - 13. Renato Tapia (23. Pedro Aquino, 87), 19. Yoshimar Yotun - 18. Andre Carrillo, 8. Christian Cueva, 20. Edison Flores (9. Paolo Guerrero, 62) - 10. Jefferson Farfan (11. Raul Ruidiaz, 85). Selecţioner: Ricardo Gareca.

Rezerve neutilizate: 12. Carlos Caceda, 21. Jose Carvallo - 3. Aldo Corzo, 4. Anderson Santamaria, 5. Miguel Araujo, 22. Nilson Loyola, 7. Paolo Hurtado, 14. Andy Polo, 16. Wilder Cartagena.

Danemarca: 1. Kasper Schmeichel - 14. Henrik Dalsgaard, 4. Simon Kjaer (căpitan), 6. Andreas Christensen (13. Mathias Jorgensen, 81), 17. Jens Stryger Larsen - 7. William Kvist (19. Lasse Schoene, 35), 10. Christian Eriksen, 8. Thomas Delaney - 20. Yussuf Yurary Poulsen, 9. Nicolai Jorgensen, 23. Pione Sisto (11. Martin Braithwaite, 67). Selecţioner: Aage Hareide.

Rezerve neutilizate: 16. Jonas Lossl, 22. Frederik Ronnow - 3. Jannik Vestergaard, 5. Jonas Knudsen, 2. Michael Krohn-Dehli, 18. Lukas Lerager, 12. Kasper Dolberg, 15. Viktor Fischer, 21. Andreas Cornelius.



Arbitru: Bakary Gassama (Gambia); arbitri asistenţi: Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Algeria); arbitru de rezervă: Mehdi Abid Charef (Algeria)

Arbitru asistent video: Felix Zwayer; asistenţi video: Mark Borsch, Bastian Dankert (toţi din Germania), Danny Makkelie (Curacao)

Cartonaşe galbene: Tapia (38), Delaney (86), Poulsen (90+3).

AGERPRES