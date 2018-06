Cupa Mondiala 2018: Suporterii chinezi vor cheltui milioane de dolari!

Iubitorii sportului cu balonul rotund din China vor cheltui pe durata Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia in perioada 14 iunie - 15 iulie, peste 3 miliarde de yuani, adica aproximativ 469 milioane de dolari, scrie China Daily.

Potrivit datelor oficiale, pentru turneul de fotbal s-au deplasat in Rusia in jur de 100.000 de suporteri chinezi. China Daily noteaza, in context, ca pretul unei excursii de trei zile variaza de la 3900 la 9400 de dolari, cu 10% mai mult decat in 2017.

"Cupa Mondiala de fotbal atrage suprinzator de multi turisti chinezi, desi echipa lor nationala a ratat calificarea la importantul eveniment sportiv. Unii vor sa participe la anumite meciuri, altii sunt curiosi sa vada cum s-a pregatit Rusia pentru competitie, altii vor, pur si simplu, sa se plimbe", completeaza cotidianul citat.

Cupa Mondiala de fotbal se desfasoara pe 12 stadioane din 11 orase din Federatia Rusa: Moscova, Santk-Petersburg, Kazan, Nijni Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Ekaterinburg, Samara, Soci si Rostov pe Don.