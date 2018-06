Cupa Mondiala 2018: Teroristii Statului Islamic il ameninta pe Messi!

Gruparea Statul Islamic a lansat noi amenintari la adresa Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia. In mesajele lor, teroristii ii anunta pe "lupii halifatului" sa fie pregatiti pentru "sezonul de vanatoare", iar in calitate de potentiala victima este prezentat jucatorul argentinian Lionel Messi, cazut in genunchi pe terenul unui stadion plin cu spectatori.

In imaginea postata de Statul Islamic (ISIS), in spatele fotbalistului a fost plasat un jihadist mascat. Iar in prim plan se afla un terorist cu o bomba.

Intr-un alt poster poate fi vazut un luptator ISI Scomplet echipat de lupta si care, in fata ecranului unui televizor, analizeaza o harta unde sunt marcte locurile de desfasurare a Cupei Mondiale. O a treia imagine prezinta un terorist care, in loc de minge, trimite catre o arena sportiva o bomba rotunda. In sfarsit, intr-o a patra postare indemnul "Ucide-i pe toti" acopera simbolul Cupei Mondiale din Rusia.

Daily Mail aminteste ca, in utlimele luni, teroristii ISIS au lansat, pe internet, numeroase astfel de amenintari. La un moment dat, unul dintre mesaje il prezinta pe presedintelui Vladimir Putin vorbind de la tribuna unui stadion, luat in vizorul armei unui luptator ISIS. "Putin va plati pentru moartea musulmanilor", este avertismentul Statului Islamic.