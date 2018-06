Povestea de viață a lui Raheem Sterling: de la curățat toalete la vedeta Marii Britanii la CM

Raheem Sterling povestește pentru The Players Tribute incredibila sa călătorie de la ajutor pentru mama sa la curățatul toaletelor din hoteluri la vedeta Marii Britanii la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Când aveam doi ani, tatăl meu a fost ucis. Acest lucru mi-a schimbat viața. Nu la mult timp după asta, mama mea a luat decizia de a ne lăsa pe mine și pe sora mea în Jamaica și a plecat în Anglia pentru a obține o diplomă și pentru a ne face o viață mai bună. Nu am realizat asta atunci, dar mama făcea tot ce putea, încercând să ne facă viața mai bună. Când aveam cinci ani, ne-am mutat în Londra cu ea, a fost un moment destul de dur, pentru că era o cultură destul de diferită de cea cu care eram obișnuit și nu aveam prea mulți bani. Mama s-a asigurat tot timpul că aveam tot ce ne trebuia, dar să spune doar că nu era << The Suite Life of Zack & Cody >>, înțelegi?. Mama muncea ca menajeră în unele hoteluri pentru a face bani în plus, astfel încât să poată plăti pentru diploma ei. Nu o să uit niciodată cum mă trezeam la ora cinci dimineața înainte de școală pentru a o ajuta să curețe toaletele la hotelul din Stonebridge. Mă certam cu sora mea: << Nu! Nu! Tu iei toaletele de data asta. Eu iau așternuturile >>. Singura parte bună era că mama ne lăsa să ne luăm ce voiam de la automat când terminam. Așa că alegeam Bounty de fiecare dată. Probabil că o înnebuneam pe mama. Nu am fost chiar rău rău, dar nu voiam să acult.”, a scris vedeta Marii Britanii.

„Nu voiam să stau nemișcat și să ascult ce voia profesoara să spună. (...) Mă uitam la ceas visând la pauză. Mâncam puțin, apoi mă duceam direct afară. Alergam în noroi, prefăcându-mă că sunt Ronaldinho. Asta era tot ce mă interesa. Eram atât de obraznic încât m-au dat afară din școala primară.(...) Dacă mă gândesc la asta, momentul în care viața mea s-a schimbat a fost când am întâlnit un tip pe nume Clive Ellington. Obișnuia să fie mentorul copiilor care nu aveau tată. În weekenduri, ne ducea în mici excursii în jurul Londrei și ne arătea diferite părți ale vieții. Câteodată doar ne jucam snooker. În fond, orice lucru ce nu obișnuiam să facem zi de zi. Chiar îi păsa de noi. Așa că într-o zi m-a întrebat: << Raheem, ce iubești să faci? >>. O întrebare simplă, simplă, nu? Dar nu m-am gândit niciodată la asta. La acel moment, doar mă jucat fotbal pe stradă, mergeam cu bicicleta cu prietenii, eram un copil. Am spus: << Iubesc să joc fotbal >>. El a spus: << Am o mică Sunday League. De ce nu vii să te joci cu noi? >>. Acel moment mi-a schimbat viața. Din acea zi, a fost doar fotbal, fotbal, fotbal. Obsedat. Total obsedat”.

Sterling a povestit despre momentul în care a fost contactat de Arsenal, la vârsta de doar 10 ani, însă mama sa a avut cuvântul final în primii săi pași în Premier League. Ea a fost cea care l-a sfătuit să nu meargă la Arsenal.