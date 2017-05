Horia Colibăşanu a cucerit Everestul fără oxigen suplimentar şi fără şerpaşi

Horia Colibăşanu a reuşit, marţi, o premieră pentru alpinismul românesc, dar şi o performanţă sportivă remarcabilă la nivel internaţional: a urcat pe vârful Everest (8.848 m), cel mai înalt de pe planetă, fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul unei echipe de şerpaşi, potrivit unui comunicat remis Agerpres.



''A fost oribil de greu, foarte, foarte frig. Am reuşit. Sunt bine, fac pozele de pe vârf şi cobor. De partea cealaltă a vârfului se văd expediţiile care urcă pe ruta sudică'', a transmis Horia imediat cum a ajuns pe vârf.



Ascensiunea a durat aproape 12 ore, ultima tabără a lui Horia fiind la 8.300 m. A urcat în paralel cu şerpaşii care au instalat corzile pe Everest pentru sezonul 2017, iar decizia lui Horia de a pleca mai repede spre vârf a avut două motive: să evite îmbulzeala ca să îşi reducă timpul de expunere la mare înălţime, să îşi dea timp în caz de vreme nefavorabilă să încerce ascensiunea de mai multe ori. Urmează ca Horia să coboare la o altitudine sub 8.000 de metri pentru a se odihni, această etapă a expediţiei fiind importantă şi riscantă având în vedere că este foarte obosit.



Vârful Everest este cel de-al optulea în palmaresul sportiv al lui Horia Colibăşanu şi a reprezentat o provocare pentru sportivul timişorean care îşi doreşte să urce pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Aceasta a fost cea de-a 19-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu.



Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timişoara, în care Colibăşanu are calitate de membru, club afiliat la Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă care derulează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internaţional.



Horia Colibăşanu este cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 7 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume. Succesul lui Horia Colibăşanu pe K2 (8.611 m) din Pakistan, fără oxigen suplimentar şi fără şerpaşi, în 2004, era considerată până acum cea mai mare performanţă individuală din alpinismul românesc.



Agerpres aminteşte că cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibăşanu sunt pe munţii Annapurna, K2 şi Dhaulagiri, trei din Top 5 munţi mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), care îl citează pe Eberhard Jurgalski, o autoritate în domeniu. Munţii pe care a urcat până acum Colibăşanu sunt: K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 m), Dhaulagiri (8.167 m), Shishapangma (8.027 m), Annapurna (8.091 m), Makalu (8.463 m), Lhotse (8.516 m).



Horia Colibăşanu este singurul alpinist român care a primit distincţia "Spirit of Mountaineering", din partea British Alpine Club, primul şi cel mai prestigios club montan din lume.

