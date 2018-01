Prima declarație a Simonei Halep după meciul maraton cu Davis: „Am câștigat cu inima. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos”

Simona Halep a învins-o pe Lauren Davis după un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat în optimile Australian Open.

Românca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la finalul meciului.

"Cu siguranță a fost un meci foarte greu și foarte lung. Nu am mai jucat un set așa lung. Am câștigat cu inima. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos. Sunt foarte fericită că am câștigat. E bine că am putut produce un tenis frumos. Le mulțumesc fanilor pentru încurajare. Nu știu exact cât am alergat. Simt că mușchii mi s-au dus”, a declarat Simona Halep la interviul acordat pe teren, scrie GSP.

Jucătoarea noastră a fost întrebată și despre durerile la gleznă pe care le-a avut în partida cu Aiava: ”Nu știu, nu îmi dau seama acum. Chiar nu mai nu mai simt absolut nimic. Știu doar că a fost frumos să fiu pe teren".