Simona Halep: "Am dormit cu trofeul lângă mine"

Simona Halep a dat un interviu pentru WTA Insiders. Romanca a vorbit despre cum se simte după marele succes și despre cum și-a schimbat jocul și mentalitatea de-a lungul timpului.

“Nu m-am simțit diferit duminică dimineață. Doar puțin ușurată că totul s-a terminat și că în final am câștigat. Nu am dormit prea mult sâmbătă noaptea, dar am dormit cu trofeul lângă mine, ca un copil cu jucăria. A fost o noapte specială. Am fost încojurată de mulți oameni. Am avut o mică petrecere, dar după aceea m-am dus la mine în cameră pentru a mă calma și a simți ce am realizat. Darren mi-a zis că încă nu îmi dau seama de ceea ce s-a întâmplat, dar cu siguranță o voi face în zilele următoare. Acum mă simt normal”, a declarat liderul WTA.

“Nu pot să spun că mi-am schimbat felul de a fi. Focul este încă în mine, dar am lucrat la cum să îl controlez. Am făcut o treabă destul de bună în ultimul an și jumătate. Nu cred că poți să te schimbi, doar să înveți să te controlezi. Am lucrat mult să îmi schimb părțile negative în părți pozitive. Am făcut asta datorită lui Darren și e mai bine. Fetei din 2008 i-aș spune să își controleze nervii și focul din ea. Sunt o persoană foarte emotivă. Dacă reușesc să controlez asta, pot juca cel mai bun tenis al meu”, a mai spus Simona.

“Nu știi niciodată cât de puternică ești până când nu îți forțezi limitele la maximum. Am făcut asta. Am învățat să nu renunț niciodată. Este cel mai mare pas pe care l-am făcut pentru a câștiga acest turneu. Dacă ai un foc înăuntru, trebuie să îl lași să te ajute în meciuri, dar trebuie să îl controlezi. Trebuie să ai echilibru, să te înțelegi și să te accepți. Înainte nu acceptam că sunt atât de negativă. Nu realizam”, a adăugat numărul 1 mondial.

