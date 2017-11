Tenis: Echipa SUA încearcă să câştige primul titlu în Fed Cup după 17 ani

Selecţionata americană deţine recordul cu 17 titluri, însă a pierdut trei finale de la ultimul titlu câştigat acum 17 ani, în 2003, 2009 şi 2010. Iar în acest weekend are ocazia să ridice din nou trofeul deasupra capului, duelul părând unul dezechilibrat.



La prima sa finală, Belarus va juca fără Azarenka. Fosta nr. 1 mondial (2002) este angajată de mai multe luni într-o bătălie juridică cu fostul său soţ în Statele Unite pentru a obţine custodia fiului lor.



''Mă doare inima că nu pot să ajut Belarus în finală. Din păcate problemele pe care le am mă obligă să rămân în California'', a explicat pe Twitter jucătoarea în vârstă de 28 de ani, care nu a disputat decât două turnee în acest sezon (Mallorca şi Wimbledon), după revenirea din concediul de maternitate, la sfârşitul lunii iunie.



În meciurile de simplu, Belarus mizează pe Arina Sabalenka (78 WTA) şi pe Aliaksandra Sasnovici (87 WTA). Celelalte două jucătoare, Vera Lapko şi Lidzia Marozava, care ar putea juca la dublu, se află pe locul 131, respectiv 478 la simplu. Fără să aibă vreo vedetă în echipă, Belarus a creat deja de două ori surpriza pe teren propriu în faţa Olandei şi Elveţiei.



Fără Serena Williams, aflată în concediu de maternitate, fără sora sa mai mare Venus şi fără Stephens, echipa SUA a surclasat Germania în sferturile de finală, după care a eliminat în semifinale Cehia, deţinătoarea titlului şi laureată la ultimele cinci ediţii, dar fără principalele sale jucătoare.



În finala cu Belarus, întărită şi cu Stephens (13 WTA), aureolată în septembrie cu primul său titlu major, US Open, echipa SUA beneficiază de un serios atu, întâlnirea urmând să se desfăşoare pe o suprafaţă rapidă. ''Team USA'' mizează şi pe CoCo Vandeweghe (10 WTA) şi pe alte două jucătoare, Shelby Rogers (59 WTA) şi Alison Riske (70 WTA), mult mai sigure pe hârtie decât adversarele lor.



Sâmbătă se dispută două meciuri de simplu Aliaksandra Sasnovici - CoCo Vandeweghe şi Arina Sabalenka - Sloane Stephens, iar duminică alte două meciuri de simplu, Arina Sabalenka - CoCo Vendeweghe şi Aliaksandra Sasnovici - Sloane Stephens şi partida de dublu, Vera Lapko/Lidzia Marozava - Shelby Rogers/Alison Riske. AGERPRES