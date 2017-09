Tenis: Karolina Pliskova, învinsă în sferturile de finală ale turneului US Open, Garbine Muguruza noul lider WTA

Jucătoarea americană de tenis CoCo Vandeweghe a învins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), numărul unu WTA, cu 7-6 (4), 6-3, miercuri, în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, iar spaniola Garbine Muguruza va fi noul lider mondial de luni.



Pliskova (25 ani) a petrecut opt săptămâni consecutive în fruntea ierarhie mondiale feminin, iar Muguruza, eliminată în optimi la Flushing Meadows, va urca luni în premieră pe prima poziţie WTA.



Înaintea turneului de la New York nu mai puţin de opt jucătoare aveau şanse să fie pe primul loc în clasamentul WTA după US Open: Karolina Pliskova, liderul la zi al ierarhiei, Simona Halep (2 WTA), spaniola Garbine Muguruza, campioana de la Wimbledon, ucraineanca Elina Svitolina, jucătoarea cu cele mai multe titluri în acest sezon, daneza Caroline Woazniacki, fostă nr.1 mondial, britanica Johanna Konta, rusoaica Svetlana Kuzneţova, campioană la US Open în 2004, şi americanca Venus Wiliams.



Vandeweghe (25 ani, 22 WTA) s-a impus miercuri într-o oră şi 34 de minute şi va juca în penultimul act cu învingătoarea dintre compatrioata sa Madison Keys şi Kaia Kanepi (Estonia).



Vandeweghe şi Pliskova erau la egalitate, 2-2, în meciurile directe, cehoaica impunându-se în ultimul meci, anul acesta, la Stuttgart, în optimi, cu 7-6 (2), 6-4.

AGERPRES